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    台中》興中停車場蓋一半增建 挨批早有預謀

    興中停車場再加碼四億元，要蓋智慧停車中心。（擷取自市府網站）

    興中停車場再加碼四億元，要蓋智慧停車中心。（擷取自市府網站）

    2023/02/22 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應台中火車站附近發展的停車需求，交通局改建興中停車場成立體停車場，原工程約六億四○○萬元，去年又增編四億多元，引發民進黨市議員質疑，認為市府當初未照實提出，顯然有所預謀，明顯欺瞞議會；交通局說，加碼投資的四億元是擴大規模，進駐智慧停車管理中心，因應智慧交通趨勢並有利地方發展。

    去年追加4億元 要擴建兩層樓

    交通局表示，興中停車場工程總經費約六億四○○萬元，興建量體為地上五層及地下兩層，目前已完成至地上三層結構體，去年加碼投資四億多元，要增建第六至七層，準備進駐智慧停車管理中心，停車場預計在明年底完工，智慧停車管理中心預計在二○二六年底啟用。

    陳淑華：原設計強度 能否支撐

    對此，市議員陳淑華質疑，興中停車場地上五層立體化、地下兩層的預算是依據市府提出的計畫審查通過，當時市府並未提及增建的打算，她強調，市府預計增建，但此建築設計的結構是否能夠再增建兩層樓的強度，若是原設計就已預留，市府當初卻未照實提出，顯然有所預謀，想以分拆預算，誘導議會對預算總額錯誤認知以利預算通過，並未預留建築強度，如今突然增建則有風險之虞。

    黃守達：市府建設規劃 欠周延

    陳淑華更表示，中市本就有停車資訊系統，各路邊停車格埋有地磁、也有停車資訊揭露設備，再增建停車資訊中心根本是重複投資、浪費公帑；議員黃守達則質疑，要增建第六至七層智慧停車管理中心，為什麼要到興中停車場蓋到一半時才宣布規劃？還要另編四億元？盧市府於重大建設的規劃欠周延，顯然須重新檢討。

    交局：規劃設計 早提高結構強度

    交通局表示，六都均致力發展智慧交通，台南已有智慧停車中心，高雄則有「智慧運輸中心」，台中市的智慧停車與運輸發展刻不容緩；在工程方面，中區興中立體停車場於規劃設計時已提高結構強度。

    遭市議員質疑分割預算。（擷取自市府網站）

    遭市議員質疑分割預算。（擷取自市府網站）

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