為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    大里百年湧泉斷流 疑橋梁工程破壞水脈

    大里南門橋改建完工後，「洗衣窟」湧泉斷流。（記者陳建志攝）

    大里南門橋改建完工後，「洗衣窟」湧泉斷流。（記者陳建志攝）

    2023/02/21 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕市府進行大里南門橋拓寬改建，並答應保留橋下有上百年歷史的自然湧泉「洗衣窟」，不料去年完工後原有的湧泉疑因施工影響，斷流成為一灘死水，地方怨聲四起，市議員李天生要求市府拿出辦法解決，恢復地方傳統特色；建設局表示，無法確定是施工造成斷流，將評估把洗衣平台和排水出口往下游移設。

    建設局：將評估排水口移往下游

    市議員李天生說，南門橋下湧泉終年不枯竭、水質清澈，上百年來附近民眾都在此洗衣，是地方的一大特色，橋梁改建施工前，還特別到場關切，並提案要求保存，獲得建設局同意，不料近來接獲民眾反映，橋梁完工後「洗衣窟」湧泉斷流不再出水，根本無法洗衣服，懷疑是施工破壞水脈，造成湧泉斷流，要求市府正視問題早日解決。

    附近住戶黃太太指出，過去不少家庭主婦成群結隊前往該處洗衣，同時閒話家常，沒想到工程完工後，湧泉不再出水無法洗衣，往日光景不復存在，十分可惜，要求市府設法解決，不要放任不管。

    建設局表示，地下水位變化和氣候、雨量都有關係，無法確定是否因施工造成斷流，南門橋下湧泉經改建工程復舊後，觀察湧泉出水量雖較小，但水質仍保持清澈，後續評估規劃將洗衣平台往下游移設，排水出口也往大智排水下游處移設，讓湧水量增加。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播