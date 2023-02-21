大里百年湧泉斷流 疑橋梁工程破壞水脈

大里南門橋改建完工後，「洗衣窟」湧泉斷流。（記者陳建志攝）

2023/02/21 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕市府進行大里南門橋拓寬改建，並答應保留橋下有上百年歷史的自然湧泉「洗衣窟」，不料去年完工後原有的湧泉疑因施工影響，斷流成為一灘死水，地方怨聲四起，市議員李天生要求市府拿出辦法解決，恢復地方傳統特色；建設局表示，無法確定是施工造成斷流，將評估把洗衣平台和排水出口往下游移設。

建設局：將評估排水口移往下游

市議員李天生說，南門橋下湧泉終年不枯竭、水質清澈，上百年來附近民眾都在此洗衣，是地方的一大特色，橋梁改建施工前，還特別到場關切，並提案要求保存，獲得建設局同意，不料近來接獲民眾反映，橋梁完工後「洗衣窟」湧泉斷流不再出水，根本無法洗衣服，懷疑是施工破壞水脈，造成湧泉斷流，要求市府正視問題早日解決。

附近住戶黃太太指出，過去不少家庭主婦成群結隊前往該處洗衣，同時閒話家常，沒想到工程完工後，湧泉不再出水無法洗衣，往日光景不復存在，十分可惜，要求市府設法解決，不要放任不管。

建設局表示，地下水位變化和氣候、雨量都有關係，無法確定是否因施工造成斷流，南門橋下湧泉經改建工程復舊後，觀察湧泉出水量雖較小，但水質仍保持清澈，後續評估規劃將洗衣平台往下游移設，排水出口也往大智排水下游處移設，讓湧水量增加。

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