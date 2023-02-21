台中捷運藍線綜合規劃 交部審查通過

台中市副市長黃國榮（站立者）率市府團隊至交通部，說明修正後的捷連藍線綜合規劃。（台中市府提供）

2023/02/21 05:30

採2022年物價基準調整 總經費1615.14億 市府自籌939.55億

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市捷運藍線綜合規劃昨日通過交通部審查，市府依據委員建議修正後，即可轉呈行政院審查，進入行政院審查階段；市府交通局表示，配合去年十一月一日交通部審查意見，調整採二○二二年物價基準檢討計畫經費，調整後台中捷運藍線計畫總經費一千六百一十五．一四億，比二○二○年的一千三百二十九億多了約二百八十六億元。

修正後轉呈行政院審查

副市長黃國榮表示，捷運藍線進度跨出一大步，市府將持續爭取行政院儘速核定綜合規劃，早日開工早日通車，與捷運綠線在市區交會形成十字軸線的捷運網。捷運藍線總經費一千六百一十五．一四億，其中市府自籌九百三十九．五五億，中央負擔六百七十五．五九億，路線全長約二十四．七八公里，設置二十座車站及一座機廠，其中高架段約十．三公里，設有八座高架車站；地下段約十四．四八公里，設有十二座地下車站。

都計變更案已於1/9起公覽

交通局長葉昭甫指出，捷運藍線環境影響說明書去年九月七日已通過行政院環境保護署環境影響評估審查委員會審查，都市計畫變更案亦已於今年元月九日進入公開展覽等程序。

交通部在去年十一月一日首開審查大會，對交通局綜合規劃報告提出部份修改要求，交通局修改後陸續提交通部，於昨天由交通部審查通過，進入行政院審查階段，市府積極爭取行政院核定，加速捷運藍線建設。

葉昭甫說，市府已依前次委員會所提意見，針對經費分攤權責歸屬、運量預測、機廠選址、都市計畫配合調整、過軌及共用機廠、轉乘及車站周邊人行動線規劃等議題進行補充說明，於去年十二月三十日再次提送修正後報告書予交通部審查。

副市長黃國榮率領市府團隊出席昨天在交通部召開的「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」會議，爭取台中捷運藍線加速持續推進，經主席交通部次長胡湘麟及各委員提問，市府答覆後，交通部同意規劃內容具可行性，且經費組成及中央與地方分攤方式尚屬合理，後續待市府依據委員建議修正後，將由交通部提報行政院核定。

捷運藍線路線自台中港沿台灣大道至台中火車站附近，為台中市最重要的交通經濟動脈。

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