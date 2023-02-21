台中e指通整併APP 更改建置未公告

台中市數位治理局去年底成立，民眾對數位局無感，一月受理陳情僅九件。（資料照，市府提供）

2023/02/21 05:30

民眾操作時才發現 造成使用困擾 數位局：權益未受損

〔記者／台中報導〕台中市數位治理局（簡稱數位局）去年底成立，民進黨市議員陳俞融表示，最近市府將原本台中e指通整併到台中購物節APP，但很多原有使用者最近操作時才發現更改建置，市府應該先行周知才是，另外，數位局一月才受理九件陳情，數目太少；數位局指出，兩者雖整合，但功能升級，且原台中e指通用戶仍可使用。

數位局表示，台中e指通過去不是APP，只是市府官方Line的一項功能，去年市府舉辦購物節，因此推購物節APP，並整合台中e指通；此外，各局處所負責業務性質不同，資訊中心改制為數位局後，持續推進市府資通訊整合與優化便民服務，提供市民使用各項市府線上便民服務，陳情數少也代表民眾對數位局維運的系統較滿意。

民眾對數位局無感 1月受理陳情僅9件

市議員陳俞融說，數位局已成立一個月多，但功能未發揮，影響民眾權益，她接獲民眾陳情，除了上述系統整併未通知，讓民眾使用增加困擾外，一月份受理民眾陳情案件僅九件，相較於其他局處動輒上百件的陳情案，數位局仍像內部單位，讓民眾無感，有人以為是市府要「養網軍」，要求數位局發揮服務功能。

陳俞融強調，數位局應加緊解決目前市府APP過多不統一的問題，如手機商店光台中市府相關APP就多達十三個，應整合為一，以方便民眾使用。

市府APP過多 議員促儘速整合方便使用

數位局說，購物節APP整合台中e指通的功能升級，民眾加入的台中e指通介面仍存在，若加入購物節APP也同時可選擇進入台中e指通介面，可以選擇以原本購物節帳號進行登入，或是以「台中e指通」帳號登入，權益未受損，未來會持續整併所有APP。

數位局強調，目前台中e指通的會員數有一萬四千二百多人，是跟購物節合併前的三倍，民眾進入購物節的帳號，可以做選擇是要購物節還是e指通，未來市府會陸續整合所有系統，讓民眾使用更方便。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法