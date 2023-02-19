《台中》搶辦護照大塞車 耗了6.5小時

民眾抱怨在外交部台中辦公室外排隊申辦護照，光領號碼牌就要排二個半小時，還沒進入辦理，人已經快虛脫。（讀者提供）

2023/02/19 05:30

〔記者唐在馨／台中報導〕解封搶辦護照出國，外交部中部辦事處昨天一早出現排隊人潮，民眾投訴，光領號碼牌就排了兩個半小時，再加上等候辦理時間，共花了六個半小時才申辦完成，累到快虛脫，中部辦事處則表示，最近動輒一天辦兩、三千人次申辦，昨天到下午五點已核發三千八百本，估計還會再激增，呼籲民眾多多利用網路預約。

民眾表示，她昨天一早到外交部中部辦事處申辦護照，長長的人龍嚇到她，一問只是要抽號碼牌，無奈只好跟著排，在沒有心理準備下，沒帶水及食物，等到又渴又累又不敢離開，整個人快虛脫，兩個半小時後抽到號碼牌，一看又要等兩百個人才能受理申辦護照，最後到下午五點才完成，很多一起排的民眾都在抱怨，認為應更簡化流程或是增加人手。

對此，中辦表示，以中辦人力一天大概可以處理一千八到二千本護照，但解封後常常動輒到二千到三千本護照不等，昨天下午五點已有三千八百人次抽號碼牌，但還有一些包括旅行社及戶政事務所的案件未進來，人力的確超過負荷，最近有時還需加班到凌晨，請民眾多多體諒。

中辦表示，昨天會出現上述情況，主要是補班日但事實上很多民眾放假，再加上下週起辦護照的工作日由六個工作天變十個工作天，所以很多人都趕著辦件，呼籲民眾多多利用網路預約，才不會等待太久。

中辦強調，未來網路申辦可選日期有六十天，希望民眾多利用網路預約再到現場辦理，也可多利用旅行社代辦或是首次申請新護照親辦可利用戶政所辦理。

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