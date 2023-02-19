為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    《台中》后里泰安櫻花季 賞櫻衝一波

    后里櫻花季在泰安派出所登場，吸引逾千人賞花。（記者張軒哲攝）

    后里櫻花季在泰安派出所登場，吸引逾千人賞花。（記者張軒哲攝）

    2023/02/19 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕天氣乍暖還寒，隨著全國各地的櫻花綻放爭豔，各地掀起賞櫻熱潮，后里櫻花季觀光活動，十八日在中部賞櫻勝地─泰安派出所登場，一早就吸引逾千人賞花，倘佯春櫻簇擁的粉色浪漫；新社山區、福壽山、武陵農場櫻花也進入盛開期。

    除賞櫻熱潮，昨日北台中聯合贈苗活動在大甲體育場舉行，前市議員吳敏濟說，現場發送的台灣肖楠、桂花、櫻花等十二種樹苗共八千多株，一小時內被民眾領取一空。

    后里是中部平地賞櫻勝地，遊客不用遠赴高山，就能免費賞櫻、拍照。泰安派出所、崴立機電櫻花公園、仁里山區的橘祥合院櫻花達到盛開期，吸引遊客到后里踏青。 隨著櫻花盛開，泰安社區數百處攤販跑來做生意，不少婦女精心裝扮，搭配藍天白雲，在櫻花樹下擺出各種姿勢，拍攝網美照。

    由於從二○二○年起，泰安櫻花季由市府移轉至后里區公所舉行後，就沒接駁車從泰安火車站載遊客至泰安派出所，由於泰安社區道路狹小，許多遊客將車輛停在大安溪堤防或私人付費停車場，但假日交通壅塞，后里區長賴同一指出，呼籲民眾搭乘火車，從火車站步行或騎乘iBike至泰安舊站。

    另外，福壽山農場千櫻園自十四日開園後，櫻花逐漸綻放，逐漸進入盛開期，吸引大批遊客至梨山遊玩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播