《台中》后里泰安櫻花季 賞櫻衝一波

后里櫻花季在泰安派出所登場，吸引逾千人賞花。（記者張軒哲攝）

2023/02/19 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕天氣乍暖還寒，隨著全國各地的櫻花綻放爭豔，各地掀起賞櫻熱潮，后里櫻花季觀光活動，十八日在中部賞櫻勝地─泰安派出所登場，一早就吸引逾千人賞花，倘佯春櫻簇擁的粉色浪漫；新社山區、福壽山、武陵農場櫻花也進入盛開期。

除賞櫻熱潮，昨日北台中聯合贈苗活動在大甲體育場舉行，前市議員吳敏濟說，現場發送的台灣肖楠、桂花、櫻花等十二種樹苗共八千多株，一小時內被民眾領取一空。

后里是中部平地賞櫻勝地，遊客不用遠赴高山，就能免費賞櫻、拍照。泰安派出所、崴立機電櫻花公園、仁里山區的橘祥合院櫻花達到盛開期，吸引遊客到后里踏青。 隨著櫻花盛開，泰安社區數百處攤販跑來做生意，不少婦女精心裝扮，搭配藍天白雲，在櫻花樹下擺出各種姿勢，拍攝網美照。

由於從二○二○年起，泰安櫻花季由市府移轉至后里區公所舉行後，就沒接駁車從泰安火車站載遊客至泰安派出所，由於泰安社區道路狹小，許多遊客將車輛停在大安溪堤防或私人付費停車場，但假日交通壅塞，后里區長賴同一指出，呼籲民眾搭乘火車，從火車站步行或騎乘iBike至泰安舊站。

另外，福壽山農場千櫻園自十四日開園後，櫻花逐漸綻放，逐漸進入盛開期，吸引大批遊客至梨山遊玩。

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