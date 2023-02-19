台中武肺疫苗快打站 到打率8.43%

台中市昨天開設快打站，為五十到六十四歲未施打追加劑的市民施打疫苗。（記者蔡淑媛攝）

2023/02/19 05:30

中市確診率43.21% 居中彰投之最 衛局今再設47站催打

〔記者蔡淑媛、劉曉欣、張協昇／綜合報導〕台中市昨天及今天開設快打站，為五十到六十四歲未施打追加劑的市民施打疫苗，衛生局長曾梓展表示，台中昨天新增確診個案有一八一五例，疫情逐漸趨緩，但全市累計確診人數為一二一萬八六六三人（確診率四十三．二一％），近兩萬人為重複確診（重複確診率約一．七三％），提醒隨著防疫解封，建議每年至少施打一劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗加強防護力。

台中市五十至六十四歲還未施打追加劑的族群，約有三十七．五萬人，市府連續兩天設置快打站，提供四十七站施打莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗，一早民眾陸續施打，但可能遇到補班日，到打率僅八．四三％、共一萬五八四九人接種。

研判補班日 施打率不高

曾梓展表示，台中市六十五歲以上長者第四劑（追加劑第二劑）涵蓋率約六成、第五劑也有三成多，涵蓋率為全國第一，但五十到六十四歲族群施打第三劑（追加劑第一劑）逾八成，但第四劑僅二成八。

南投25日再設接種站

南投縣衛生局指出，截至十八日止，南投縣累計確診人數十六萬○○四八人，確診率三十三．三七％，重複確診率截至一月三十一日止，則為一．二一％。縣內除八十三家合約院所隨時提供疫苗預約接種服務，二月二十五日二二八連假第一天，也於十三鄉鎮市衛生所及五家醫院開設假日接種站，提供五歲以上民眾接種追加劑，呼籲民眾踴躍接種，以提升群體免疫力。

彰化施打率高 未設快打站

彰化縣因五十歲到六十五歲的施打率已高於全國平均值，因此並未針對此族群設置「快打站」。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前安排有意願者施打者，至當地衛生所施打。

葉彥伯指出，彰化縣二次確診率低於五％，也就是全縣二次確診人數不超過兩萬人，這部分群眾只要確診後三個月，就可以施打疫苗。

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