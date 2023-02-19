為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中武肺疫苗快打站 到打率8.43%

    台中市昨天開設快打站，為五十到六十四歲未施打追加劑的市民施打疫苗。（記者蔡淑媛攝）

    台中市昨天開設快打站，為五十到六十四歲未施打追加劑的市民施打疫苗。（記者蔡淑媛攝）

    2023/02/19 05:30

    中市確診率43.21% 居中彰投之最 衛局今再設47站催打

    〔記者蔡淑媛、劉曉欣、張協昇／綜合報導〕台中市昨天及今天開設快打站，為五十到六十四歲未施打追加劑的市民施打疫苗，衛生局長曾梓展表示，台中昨天新增確診個案有一八一五例，疫情逐漸趨緩，但全市累計確診人數為一二一萬八六六三人（確診率四十三．二一％），近兩萬人為重複確診（重複確診率約一．七三％），提醒隨著防疫解封，建議每年至少施打一劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗加強防護力。

    台中市五十至六十四歲還未施打追加劑的族群，約有三十七．五萬人，市府連續兩天設置快打站，提供四十七站施打莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗，一早民眾陸續施打，但可能遇到補班日，到打率僅八．四三％、共一萬五八四九人接種。

    研判補班日 施打率不高

    曾梓展表示，台中市六十五歲以上長者第四劑（追加劑第二劑）涵蓋率約六成、第五劑也有三成多，涵蓋率為全國第一，但五十到六十四歲族群施打第三劑（追加劑第一劑）逾八成，但第四劑僅二成八。

    南投25日再設接種站

    南投縣衛生局指出，截至十八日止，南投縣累計確診人數十六萬○○四八人，確診率三十三．三七％，重複確診率截至一月三十一日止，則為一．二一％。縣內除八十三家合約院所隨時提供疫苗預約接種服務，二月二十五日二二八連假第一天，也於十三鄉鎮市衛生所及五家醫院開設假日接種站，提供五歲以上民眾接種追加劑，呼籲民眾踴躍接種，以提升群體免疫力。

    彰化施打率高 未設快打站

    彰化縣因五十歲到六十五歲的施打率已高於全國平均值，因此並未針對此族群設置「快打站」。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前安排有意願者施打者，至當地衛生所施打。

    葉彥伯指出，彰化縣二次確診率低於五％，也就是全縣二次確診人數不超過兩萬人，這部分群眾只要確診後三個月，就可以施打疫苗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播