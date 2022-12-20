屢傳車衝稻田 霧峰德豐橋將拓寬

霧峰區連接北勢里和四德里的德豐橋，橋面太過狹窄無法會車，市議員林碧秀（左二）和北勢里長洪金生（左一）、四德里長紀天富（右）爭取早日拓寬。（記者陳建志攝）

2022/12/20 05:30

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區串聯北勢里和四德里的德豐橋，橋齡已經四十年，因橋面寬僅約五米，不但無法會車，多年來只要不熟悉路況民眾行經該處，一不小心就會撞到橋梁護欄，甚至衝進一旁的稻田中，地方都希望能早日拓寬，經市議員林碧秀爭取，市府建設局決定將橋梁拓寬為八米，並將銜接的道路線型優化，地方都希望能早日施工完成拓寬。

霧峰區北勢里長洪金生表示，在北豐路上的德豐橋一九八二年就興建，至今橋齡已經四十年，雖橋梁不長，卻是串聯北勢里和四德里重要通道，不過因橋面寬僅約五米太狹窄，車輛無法會車，且因橋頭銜接的道路視野不佳，不熟悉路況的駕駛人，一不小心就會衝進一旁的稻田中，實在很危險，地方都希望橋梁能早日拓寬改建。

市議員林碧秀表示，接獲里長陳情德豐橋橋面狹窄無法會車，經安排到場會勘，發現橋面確實太狹窄，只能容一輛車子通行，視野也不佳，相當危險，因此爭取市府建設局進行拓寬，並改善道路線型，讓民眾行經這裡更安全。

市府建設局養工處表示，德豐橋因橋面狹小無法會車，加上視野不佳已決定拓寬，並將道路線型優化，不過因橋梁旁有數根電線桿，以及自來水管須先進行遷移，目前由台電、自來水公司先行施工，待完成遷移就會進場進行拓寬，預計十二月下旬進場施工，希望能在農曆年前完工，讓車子可以雙向通行，解決民眾長期的困擾。

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