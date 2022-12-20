台中巨蛋6度招標 確定今年來不及動工

台中巨蛋第六度招標，預計明年一月十六日截止招標，確定今年來不及動工。（市府提供）

2022/12/20 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕市府積極打造「台中巨蛋體育館」，但「孵蛋」計畫工程招標歷經五度流標，市府修正招標文件後，日前第六度公告招標，台中市建設局長陳大田指出，考量國際鋼價等建材回穩，台中巨蛋招標預算金額維持五十七億餘元，因建築工法特殊，首度開放廠商可提「替代方案」，預計明年一月十六日截止招標，確定台中巨蛋趕不及在台中市長盧秀燕這屆任期結束前及年底前動工。

預算57億多 明年1月中旬截標

台中市自前市長胡志強起展開台中巨蛋「孵蛋」計畫，但胡志強原訂選址在北屯區十四期重劃區內，前市長林佳龍時遷址到十一期松竹路、崇德路口的文教用地，盧秀燕上任後將台中巨蛋列重要建設政見，拍板回歸十四期重劃區環中路一段、榮德路西南側用地，並循國際競圖，評選出由九典聯合建築師事務所、株式会社隈研吾建築都市設計事務所組成的台日跨國合作優秀建築設計團隊共同規劃設計。

盧秀燕多次宣誓要在這屆任期內及今年底前讓台中巨蛋動工，但相關興建工程今年五月起上網招標後，卻因鋼構、人力取得不易、營建物價上漲及建築工法特殊等因素五度流標，市府依採購法相關規定檢討招標文件後，十二月一日第六度公告招標。

首度開放工法可提出替代方案

陳大田指出，國際鋼材等物料價格回穩，因此招標預算金額維持五十七億零一百五十萬元，因台中巨蛋建築工法特殊，之前有廠商紛提希望能有「替代工法」的彈性空間，這次也首度依採購法規定開放可提出「替代方案」，因廠商須提出包括技術、工法、材料等替代方案內容，截止投標日拉長到明年一月十六日，給有意投標廠商有更多規劃時間，確定來不及在今年底前動工。

陳大田指出，市府採審慎務實立場「孵蛋」，若明年一月能順利招標，包括與得標廠商討論及簽約等事宜，最快在招標後兩個月動工。

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