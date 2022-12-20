台中會展中心西側 經濟部允追加預算

經濟部長王美花親自南下向廠商說明台中會展中心東側進度。（記者蘇金鳳攝）

2022/12/20 05:30

42.52億蓋不起來 王美花︰重新財務評估 明年3月底報政院核定

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院經濟委員會、立委楊瓊瓔與經濟部長王美花、中市副市長黃國榮昨至台中會展中心了解東側及西側的進度，目前由市府自籌興建的東側進度已七成，西側由中央出資四十二．五二億元並委由市府興建，因中央及地方權利金分配未達共識及物價上揚至今無進度，王美花表示，會重新進行財務結構調整，預計明年三月底報院，若通過再與市府進行權利金分配協商；副市長黃國榮表示，會全力配合中央。

台中會展中心分東西兩側，東側是由市府自行籌編預算八十八億元預算，最大攤位數可達二千三百六十攤，目前工程進度已近七十％，預計二○二四年整體工程完工，二○二五年開始營運，由於中部產業界需求至少五千攤，因此由台中市出地，中央出資委由市府興建興建西側，預計興建二千一百攤。

中央出資地方出地 籌建2100攤

不過，西側至今仍未動工，除經費不足外，中央跟地方因權利金分配未達共識，二○一九年經濟部提出雙方分配為經濟部五十三．三七％、市府四十六．六三％，二○二○年調整為五十．一一％比四十九．八九％，隨後因疫情而停擺至今，而西側未動工，曾在市長選舉中成為選戰議題之一。

因產業界殷切發出儘速完工呼聲，立委楊瓊瓔與立法院經濟委員會昨邀請經濟部長王美花一同考察台中會展中心，副市長黃國榮、經發局長張峯源、建設局長陳大田同時出席聽取產業界意見。

權利金分配 中央、地方未達共識

王美花表示，西側是中央出資四十二．五二億元，目前有二個問題，一是中央與地方權利金分配問題未達共識，站在經濟部的立場，桃園、台中、台南三個一起核定，經營權利金的分配三個縣市都要一樣，但是若台中市計算要不一樣，無法接受，雙方因為比例分配講不清楚。

第二是經費問題，當時編列經費，以現有物價絕對蓋不起來，因此會以最快速度評估財務計劃，在明年三月底報院，行政院核可後再跟市府討論權利金分配問題；副市長黃國榮表示，會全力配合經濟部。

中央出資興建的會展中心西側，至今因中央地方權利金未達共識及經費不足無法動工。（記者蘇金鳳攝）

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