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    首頁　>　臺中市

    （台中）沼液加肥站設10處 農民試用反應好

    2022/12/19 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府推動畜牧糞尿資源化，以減少畜牧廢水排入河川，今年首度媒合畜牧業者，針對附近農地的農民免費試用天然畜牧沼液，由於農民反應不錯，決定明年續辦，並已設置十處沼液加肥站，讓更多的農民可免費試用天然畜牧沼液。

    此外，沼液加肥站除設置桶槽外，也加入畜牧沼液優點宣導，桶槽設計有QR Code，方便農民第一時間通知沼液補給作業。

    環保局長陳宏益表示，讓農地使用不污染環境的肥料，今年首度媒合畜牧業者，提供附近農地的農民免費試用天然畜牧沼液，農民試用後反應良好，明年度將持續辦理，而且十處沼液加肥站已在年底前完成建置。

    環保局表示，今年度加肥站透過田邊開講實地說明，邀請使用過沼液的農民分享，沼液可作為基肥使用改善土質，澆灌的稻米稻梗較粗壯，二期稻作也不易受東北季風吹倒。

    陳宏益表示，田間的福壽螺不見蹤影有效降低病蟲害，透過農民間口耳相傳，截至十一月止，農民已自行取用沼液澆灌作物達約七十五公噸。

    環保局表示，畜牧沼液富含肥分與水分，有助於作物吸收、減少化肥使用及支出，改善地力、增加產量與減少病蟲害等好處，也是落實循環農業的積極作為。

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