（台中）中央公園陽光球場 最快明年2月啟用

台中市水湳「中央公園陽光球場」有十座籃排球場，最快明年二月啟用（市府提供）

2022/12/19 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市運動局在水湳中央公園興建「中央公園陽光球場」，基地總面積達一萬三千坪、共有十座籃排球場及人工草皮多功能運動場，十一月底完工，目前驗收中，預計最快明年二月初啟用。

有10座籃排球場及多功能運動場

位在水湳凱旋路的「中央公園陽光球場」，運動局興建了十座籃排球場，球場面積約二千五百坪，還有一處人工草皮多功能運動場，運動局並在球場設有夜間照明、監視器設備守護運動民眾的安全，並規畫停車空間，約可停放一百七十輛汽車及一百輛機車。

「中央公園陽光球場」明年就會啟用，市議員張廖乃綸日前會同運動局長李昱叡與當地里長前往會勘，張廖乃綸表示，她在二○二○年十一月就提案建議市府在水湳經貿園區內興建陽光籃排球場，很高興市府已建置大型球場並完工，這次會勘是協調球場管理、照明及開放時間等事宜。

現場多位里長關切未來使用規畫，並提醒運動局要妥善管理球場，並且留意燈光照明是否足夠；未來球場開放時間預定為早上五點至晚間十點。

運動局長李昱叡表示，陽光籃排球場在今年七月動工，十一月底完工，經費為六千五百萬，現正驗收中，約計最快明年農曆年後也就是二月初會啟用。

對於里長關切燈光照明是否足夠及未來球場開放時間，運動局長李昱叡表示，晚上照明絕對沒有問題，開放時間因擔心影響附近住戶，將聽取各方意見後進行評估，一旦決定就會公布開放時間。

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