（台中）水銀路燈迄未全汰換 市府︰明年完成

市府表示，去年LED路燈增加了七千六百零八盞。（記者蘇金鳳攝）

2022/12/19 05:30

去年還有1309盞 議員要求加速更換LED燈 建設局︰預計再半年多達標

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為節能減碳，行政院自二○一二年起推動「全台設置LED路燈」措施，市議員黃守達表示，根據台中市審計處審核報告，水銀路燈公告禁止使用多年，但台中市有部分地區逾五年仍未汰換，因水銀路燈相對LED路燈的亮度較弱又耗電，不利於節能減碳，要求市府應儘速盤點汰換；建設局表示，預計明年七月前全數完成汰換。

2012年起 中央補助近7.5億汰換

建設局表示，水銀路燈汰換作業由中央經濟部能源局專案補助辦理水銀路燈落日計畫，總補助金額計七億四千九百餘萬元，汰換數量約九萬一千盞，每年節電約一．二億度，減碳量約四．五三萬公噸二氧化碳排碳量（約八十八座大安森林公園）。

行政院基於水銀路燈含汞有汙染之虞，且亮度不及LED路燈，將水銀路燈列為優先汰換對象，二○一二年起推動「全台設置LED路燈」措施，台中市去年底路燈設備計二十一萬六千六百八十一盞，較二○二○年底增加二萬二千五百三十六盞，主要是增加鈉光燈及LED燈。

去年增LED路燈7千多盞、鈉光燈2萬多盞

市議員黃守達表示，雖然市府去年LED路燈增加了七千六百零八盞、鈉光燈二萬一千九百六十四盞，但台中市仍有水銀路燈存在，而水銀路燈早已公告禁止使用，根據台中市審計處審核報告，台中市有部分地區逾五年水銀路燈仍未汰換，去年還有一千三百零九盞，水銀路燈相對LED路燈的亮度較弱又耗電，不利於節能減碳，市府應儘速盤點汰換。

另根據台中市審計處的審核報告，二○二一年度一九九九民眾反映路燈故障通報案四千五百五十三件，維修廠商未於預定結案時間完成修復回報七四八件，約十六．四三％，黃守達強調，路燈的設置以及明亮與否與地方交通、治安息息相關，維管作業應更加謹慎迅速，讓市民在外更安全放心。

建設局表示，除加強督導維護時效外，亦一併管控LED保固派修，如有逾期查修情事將依契約規定按日計罰，維護民眾夜間行車安全。

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