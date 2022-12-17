全台首座足球園區 預計明年初動工

世足賽又掀足球熱， 台中規劃全台首座足球園區，預計明年初動工。（市府提供）

2022/12/17 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕世界盃足球賽現正在卡達熱烈進行，冠軍戰於十八日晚上對決，國內也掀足球熱，台中市運動局指出，中市政府投入包括中央與市府預算共十四億五千餘萬元規劃的足球園區，已在十一月完成工程團隊評選，預計明年初動工，將打造包含符合國際賽事十一人制的天然草皮足球場，以及兩座五人制足球場等，是全台首座足球園區，預計二○二五年完工。

四年一度的世足賽在卡達進行中，台灣發展足球運動情況再引討論，台中市運動局指出，台中地區足球團隊約達百支隊伍，足球人口超過萬餘人，市府也打造足球運動硬體，運動局長李昱叡指出，台中市除原有的太原足球場及朝馬足球場外，也相繼完成大里區及大肚區足球運動場，今年新啟用西屯八人制人工草皮足球場地，另在其旁再規劃十一人制標準人工草皮足球場，預計年底前可動工。

此外，李昱叡指出，市府更向中央爭取五億元，加計市府自編預算，共將投十四億五千多萬元，在南屯區益豐路三段及龍富九路交會處，打造全台首座足球園區，足球園區規劃設置一座符合國際賽事的十一人制天然草皮足球場，另有十一人制人工草皮練習場，以及兩座五人制人工草皮足球場，觀眾席約六千個。

李昱叡指出，目前足球園區歷經三次招標，已在十一月評選出工程團隊，預計明年初動工，二○二五年完工，串連既有西屯朝馬足球場，帶動台中市足球運動風氣。

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