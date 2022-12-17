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    豐原漆藝館建二館 文化部支持

    豐原漆藝館不敷使用，盼興建二館 。（記者張軒哲攝）

    豐原漆藝館不敷使用，盼興建二館 。（記者張軒哲攝）

    2022/12/17 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕立法委員江啟臣昨日邀請文化部長李永得至豐原、新社，分別考察豐原漆藝館及白冷圳水利工程。文化部指出，會大力支持漆藝館二館興建，將力促白冷圳申請「重要文化景觀」價值評估，推動新社白冷圳的文化保存工作，帶動觀光休憩產業。

    新社白冷圳 將申請「重要文化景觀」

    豐原是漆藝故鄉，漆藝館是全國少有的漆藝文化據點，現今場館卻已不符使用，目前場館是由原自來水廠辦公室改建，樓地板面積僅一四七坪，展覽、典藏、研習活動等各項空間嚴重不足。

    江啟臣表示，去年底立法院教育及文化委員會到漆藝館，當時文化局提出興建漆藝館二館構想，今年已經完成可行性評估報告，並提報文化部核定。

    李永得指出，文化部將會大力支持漆藝館二館興建，後續將與市政府討論兩項方案、營運位階等事宜。台中市副市長黃國榮表示，有關豐原漆藝館館舍人員編制與二館興建問題，市府會全力配合，原則上希望管理層級回到文化局才能提升效率。

    至於「新社白冷圳水利灌溉工程」，江啟臣強調，白冷圳與阿里山森林鐵道同為日治時期的建築工程，應是「台灣世界遺產潛力點」，依文資法規定，具備「重要文化景觀」條件，兩案該併行推動。

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