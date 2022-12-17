心花朵朵耶誕樹點燈 舊城區「下雪了」

梨山耶誕樹配合山谷燈光節亮燈。（記者張軒哲攝）

2022/12/17 05:30

耶誕嘉年華展區由舊台中車站前延伸至綠川、柳川 耶誕燈飾亮起來

〔記者蘇孟娟、張軒哲／台中報導〕歲末時節，「台中好甜」耶誕嘉年華，昨晚於中區台中火車站舊站點燈正式起跑，高十五公尺的「心花朵朵」耶誕樹亮起來。台中市水利局並於南區綠川興大段及豐原區葫蘆墩圳巧思設置燈飾，分別以「螢光閃閃」及「光影隧道」為主題，配合「台中好甜、心動於中」主題，展開屬於台中的耶誕嘉年華，從十六日起亮燈至明年二月五日元宵節。

昨起亮燈至明年2/5元宵節

台中火車站舊站前廣場昨晚也「下雪了」！「心花朵朵」耶誕樹亮起來，三百六十度旋轉外，更飄散出白色泡泡「雪花」，讓昨夜參與點燈的民眾興奮不已，更有人說，都市「下雪」超浪漫；台中耶誕嘉年華展區由舊台中車站前延伸至綠川、柳川，均有耶誕相關燈飾，市長盧秀燕邀民眾到舊城區感受耶誕氣息。

台中市綠川興大段（學府路至忠明南路）位於南區中興大學旁，自前年完工啟用以來，在各項工程設計及景觀空間競賽中屢獲佳績，是得獎常勝軍，今年以不同顏色冰條燈附掛在河岸兩側欄杆，點點亮光映在清澈的綠川河面上，彷彿在森林中透出許多螢光。

台中市府水利局指出，豐原葫蘆墩圳位於豐原國小旁，今年配合現場的地景裝置藝術，以暖色系的多色燈光，創造巨型花蕊燈飾並營造光隧道氛圍，市民可就近賞燈。

梨山點亮全國最高耶誕樹

另外，參山國家風景區管理處舉行山谷燈光節，在梨山點亮全國最高的耶誕樹，溫泉公園的「光之花園」、繽紛彩虹步道，夢幻感十足，近日寒流來襲，谷關各飯店住宿生意佳，吸引遊客賞燈泡湯。參山處長曹忠猷表示，山谷燈光節活動展期至明年一月八日，耶誕樹每三十分鐘燈光秀，谷關入關博物館配合活動延長開館時間至九點半，歡迎遊客來泡湯。

台中耶誕嘉年華十五公尺高「心花朵朵」耶誕樹十六日點燈後「飄雪」，添浪漫味。（記者蘇孟娟攝）

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