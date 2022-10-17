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    首頁　>　臺中市

    盧秀燕台北「煮水餃」 台中北區設後援會

    盧秀燕（中）昨天在北區舉行「北區鄉親來燕會」，細數任內政績，並和市議員陳政顯（右）、陳文政（左）爭取選民的支持。（記者陳建志攝）

    盧秀燕（中）昨天在北區舉行「北區鄉親來燕會」，細數任內政績，並和市議員陳政顯（右）、陳文政（左）爭取選民的支持。（記者陳建志攝）

    2022/10/17 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕昨天行程滿檔，她上午先到台北當「母雞」，陪同北市議員候選人徐巧芯、游淑慧、鍾沛君與柳采葳煮水餃，暢談女性從政點滴，下午又趕回台中，先出席北區後援會成立，接著又在競選總部舉辦「農漁會挺燕後援會」成立大會，全力搶攻組織龐大的農會選票。

    北上輔選 幫藍營女議員候選人站台

    競選市長連任的盧秀燕，近日啟動全國輔選行程，昨天上午於台北市，與上述議員候選人召開「最佳政壇女煮餃」活動，包水餃並暢談從政點滴，下午則趕回台中，參加在北區舉行「北區鄉親來燕會」，包括前台中市議長林仁德、前台中市議員陳有江等北區重要人士都到場支持，盧秀燕攜手競選連任的台中市議員陳政顯與陳文政，向在場鄉親誠懇請託，她強調自己過去為北區打拚建設，這些建設是她爭取連任的最佳政績證明，請鄉親當她的分身幫忙拉票。

    盧秀燕並細數自己從立委到市長，為北區建設的成果，包括北區國民運動中心，以及鄉親煩惱幾十年的台中市肉品市場，已經正式推動「就地改建」，第一期的豬事圓滿主題式共融公園將要完工啟用，她邀請北區鄉親一起來參與見證。

    成立農漁會後援會 20多農會派人出席

    盧秀燕接著趕到大里競選總部舉辦「農漁會挺燕後援會」成立，包括台中市農會等廿多個農會都派人出席，顯示四年來經營農會的成果，現場高喊「凍蒜」聲。

    盧秀燕感謝大家的支持，她強調市府對於農業各方面的補助與服務，她相信農業局長蔡精強對相關業務已非常嫻熟，她會跟過去四年一樣，繼續跟大家配合，如果有需要改進、檢討的地方也希望大家提出來，非常誠懇跟大家拜託，希望大家繼續支持她。

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