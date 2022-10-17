（台中）蔡其昌拚「海線翻身」 批藍營標準低

台中市議員王立任及台中市長候選人蔡其昌聯合競選總部成立，後援會送上蔡頭及包子及粽子，祝兩人好彩頭、包中。（記者歐素美攝）

2022/10/17 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌，選戰腳步不停歇，昨分別與市議員候選人王立任、施志昌、張耀中三人成立聯合競選總部，並出席市議員候選人林祈烽後援會成立大會。蔡批評盧秀燕上任四年，台中市在廿二縣市評比中以十七名「吊車尾」，不如涉嫌貪污的宜蘭縣長林姿妙，民進黨林智堅及民眾黨蔡壁如因論文爭議分別退選及辭去立委，林姿妙涉嫌貪污，國民黨還提名她參選到底，難怪民眾批評國民黨標準真低。

批林姿妙涉貪仍獲國民黨提名參選

蔡其昌昨回到海線，與市議員候選人王立任、施志昌分別舉辦梧棲、大甲溪北聯合競選總部成立大會，蔡其昌高喊「海線要翻身」！隨後並到市區與張耀中議員成立聯合競選總部及出席林祈烽後援會成立大會，包括立委張廖萬堅、黃國書、何欣純、林靜儀及青年後援會會長陳柏惟皆站台助講。

抨擊縣市評比盧秀燕比林姿妙還差

蔡其昌表示，雜誌評比廿二縣市，台中市排名十七「吊車尾」，讓台中人很鬱卒，最鬱卒的是宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污被起訴，國民黨照常提名，民進黨林智堅及民眾黨蔡壁如僅論文有爭議，就分別退選及辭去立委，難怪大家說「那個黨（國民黨）標準怎麼這麼低」，林姿妙在廿二縣市中，施政滿意度還排名十五，嘆台中「可憐、了然」。

蔡其昌指出，林佳龍當市長的時代，台中市空氣排名十一名，盧秀燕說「市長換人空氣換新」，但四年來她空氣最好就十二名，還曾掉到十三名，海線鐵路高架化，四年來沒進度，如果盧的承諾做不到，拜託鄉親換一個做得到的，換一個能讓海線捷運及建設做得愈來愈好的市長，他並強調市區要持續發展，但海線要迎頭趕上，縣市合併才有意義。

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