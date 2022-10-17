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    「白底綠閃電」 台中電動公車增至408輛

    中央再補助86輛電動公車，台中市電動公車提前達標達408輛。（市府提供）

    中央再補助86輛電動公車，台中市電動公車提前達標達408輛。（市府提供）

    2022/10/17 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市空污除了固定的污染源，還有移動式的污染源，汽機車及公車都是移動性污染源，交通局今年推動電動公車達二百九十輛目標，而九月已獲得交通部核定補助八十六輛電動公車，讓台中市的電動公車數，今年達到四百零八輛，將對台中市空污改善更有幫助。

    交通部核定補助86輛

    台中市長盧秀燕四年前競選市長時，口號便是改善台中市的空污，交通局表示，盧秀燕上任便推動「藍天白雲行動計畫」，且配合中央「二○三○市區公車全面電動化政策」，到今年九月底，已有二百四十輛電動公車上路，除行駛市區，也擴大到清水、沙鹿及大甲等海線地區。

    交通局長葉昭甫表示，九月至今再獲中央核定補助的中鹿客運四十五路、九十九路、一○五路及五百二十五路線共三十三輛電動公車，以及統聯客運、中台灣客運、中鹿客運、巨業交通及台中客運共五十三輛，共計獲核定八十六輛，加上先前已核定的車輛數，電動公車總數將達到四百零八輛。

    台中市電動公車數量已達標，車頭及車尾塗裝為「白底綠閃電」圖案，增加電動公車辨識度，交通局表示，會持續鼓勵公車業者，將柴油公車汰換為電動公車，逐步提升台中市電動公車比例，維護空氣品質，打造綠色運輸城市生活。

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