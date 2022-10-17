六都首推 台中地方稅可分期繳11月上路

台中市市政會議，通過「地方稅加計利息分期繳納辦法」，協助有繳納困難的民眾分期繳稅。 （市府提供）

2022/10/17 05:30

加計利息 可分2至36期 涵蓋房屋稅、地價稅、牌照稅、印花稅等

〔記者蘇金鳳／台中報導〕避免民眾因無力一次繳納而遭移送強制執行，台中市上週的市政會議，通過「地方稅加計利息分期繳納辦法」，協助有繳納困難的民眾採分期納稅，地方稅務局長沈政安昨天表示，將送法制局公告後，預計十一月實施，這是六都首推，預計第一個實施可分期繳納的稅為地價稅。

避免因無力一次繳納 而遭移送強制執行

地稅局表示，加計利息分期繳納辦法適用範圍，涵蓋使用牌照稅、房屋稅、地價稅及印花稅，個人應繳稅款在五十萬元以上、營利事業在一百萬元以上，或屬中低收入戶、領取醫療補助、急難救助、失業給付、職業訓練生活津貼及因減班休息、營利事業銷售額減少三十％以上等因素，而無法一次繳清的應納稅額者，至於分期繳納方式，依不同稅額級距，可分二至三十六期繳納，並依各年度一月一日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息。

個人50萬、營利事業百萬以上 中低收適用

過去地方稅可以分期繳納 ，只有在天災、事變不可抗力的情況下，繳納地方稅才可以分期付款，但很多民眾無力繳納稅捐，卻不在這些條件之內，無法按期繳稅，除會被加徵滯納金外，還可能會被移送行政執行機關強制執行。

沈政安表示，為避免這類情形發生，去年底稅捐稽徵法增訂第二十六條之一規定，授權給地方政府擴大分期繳稅的適用對象，讓民眾可申請加計利息分期繳納稅捐，不會因為無法一次繳清遭到強制執行。

沈政安指出，台中市過去為因應二○一六年公告地價大漲及近年疫情發展，已經分別訂有「不加計利息」的「地方稅延期或分期繳納辦法」及「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響地方稅延期或分期繳納處理措施」來，減輕民眾的繳稅壓力及經濟負擔，但是仍會有民眾因其他因素無力一次繳納稅捐，所以在去年底稅捐稽徵法修訂後，市府研議上述加計利息分期繳納的適用範圍與辦法。

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