蔡其昌扮母雞站台 高呼好「蔡」上場

民進黨台中市長候選人蔡其昌（左三）與市議員蔡耀頡（中）在太平區成立聯合競選總部。（記者林旻臻攝）

2022/10/16 05:30

〔記者張瑞楨、張軒哲、林旻臻／台中報導〕競選連任的國民黨市長盧秀燕，昨天趴趴跑當「母雞」、「共主」輔選，民進黨候選人蔡其昌，也扮演「母雞帶小雞」，輔選同黨中市議員候選人，昨天跑遍中市市區、屯區、山城與海線、烏日，還參加兩場親子藝文活動，扮演超人與兒童同樂，他強調，從立委至今，他每年都辦親子藝文活動，不論當選與否，「只要家長孩子喜歡，我會辦下去」。

參加兩場親子活動 演幸福超人

蔡其昌昨天參加的兩場親子活動，是競選連任的市議員鄭功進等人，舉辦的「幸福親子藝文季、小丑劇團《海洋歷險記》」，以及由立委林靜儀、市議員候選人王立任、楊典忠舉辦的「幸福親子藝文季、紙風車劇團《武松愛老虎》」，他在戲劇中扮演「幸福超人」等角色，向兒童宣導自我保護、愛護動物。

籲鄉親讓他與蔡耀頡 顧好台中

另外，他與議員候選人蔡耀頡在太平區成立聯合競選總部時，高呼「好『蔡』上場」，呼籲鄉親讓他與蔡耀頡當選顧好台中。

蔡其昌強調，蔡耀頡多次抱怨，向盧秀燕爭取建設受挫，他要與立委何欣純、蔡耀頡聯手，將過去盧秀燕沒能解決的問題，沒帶給鄉親的福利，一項項解決。

拉拔新人廖芝晏 守關鍵第二席

蔡其昌另與新人廖芝晏於豐原區成立聯合競選總部時，呼籲鄉親，力求守住豐原后里關鍵的第二席，他強調，豐原近年許多重大建設停住，廖芝晏最在乎的社宅，他保證四年八千戶社宅動工，總量一萬四千戶，讓台中人過好生活。

蔡其昌出席他與議員候選人曾威、九德里長陳美香的聯合競選總部成立時說，他從曾威大學剛畢業時，就看著他一路成長，曾威也曾經是他中部辦公室的特助，是民進黨內重點栽培的新生代，歷練完整且有衝勁肯努力，讓曾威進入議會，絕對能為鄉親帶來更多的建設與更好的政治環境。

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