疫情憂鬱 民眾求助心理諮商增二成五

台中市心理健康月，舉行從心開始．心理健康及精神衛生博覽會。（記者蔡淑媛攝）

2022/10/16 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，民眾出現不安、憂鬱、焦慮、痛苦或失眠等情緒或症狀，求助心理諮商增加二成五，衛生局長曾梓展表示，兩年多的疫情讓民眾悶壞了，面對後疫情時代加上病毒不斷變種，目前中市有四十家心理諮商所提供諮商，全市三十家衛生所也有免費心理諮商，民眾可預約使用。

台中市諮商心理師公會理事長王郁茗指出，疫情嚴峻時確診者增加，讓民眾感到害怕，出現緊張、焦慮，也因疫情人與人互動減少，增加對確診者的污名化，及染疫恐懼，隨著防疫措施逐漸鬆綁，開始與病毒共存，情況好轉。

王郁茗說，但是現在面臨病毒不斷變種，民眾還是十階憂心，呼籲我們已經抗疫二、三年，要有信心可以防疫成功，如果仍感到不安，需要心理諮商，社區有心理諮商所可供諮商，另外面對焦慮、壓力大時，不妨可嘗試做禪繞畫，利用小紙畫出點線方形範圍後，以直線、弧線等作畫，想什麼就畫什麼，轉移焦慮情緒，集中專注力，達到抒壓效果。

衛生局心理理健康科長黃敏慧也說，衛福部提供武漢肺炎疫情心理關懷服務，針對醫事人員及武漢肺炎染疫死亡者家屬心理健康支持方案，另有對確診者、居家檢疫或居家隔離民眾、家族染疫者等，心理師以視訊方式免費提供心理諮詢。

衛生局昨天在草悟道舉行心理健康及精神衛生博覽會，由台中市臨床心理師公會、諮商心理師公會及心理機構設置互動性體驗攤，透過桌遊、牌卡、纏繞畫教導紓壓小技巧，吸引民眾諮詢。

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