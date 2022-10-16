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    次世代疫苗接種踴躍 明3萬劑供預約

    開放18歲以上族群施打莫德納次世代疫苗後第一個假日，文心森林公園接種站湧進大批青壯世代來接種疫苗。（記者蔡淑媛攝）

    開放18歲以上族群施打莫德納次世代疫苗後第一個假日，文心森林公園接種站湧進大批青壯世代來接種疫苗。（記者蔡淑媛攝）

    2022/10/16 05:30

    第四期一萬四千劑全數預約完畢 文心森林公園接種站湧入民眾排隊施打

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕莫德納次世代疫苗十月十一日開放十八歲以上族群施打，台中市預約平台第四期提供一萬四千劑全數預約完畢，昨天是開打後第一個假日，文心森林公園接種站更是一早湧入大批民眾排隊施打，開站二小時就施打近一百六十人，中市預約平台第五期也將提供三萬劑量能於明天（十七日）到十九日預約，也呼籲長者盡速施打流感疫苗。

    疫情高原期 耳鼻喉、小兒科門診量暴增

    台中市昨天新增確診個案六千三百七十二例，比上週同期增加近二％，目前疫情仍屬高原期，隨著防疫措施逐漸鬆綁，兒童「免疫負債」爆發，呼吸道融合病毒、腺病毒、流感病毒、副流感病毒、黴漿菌感染等流行，小兒科醫師施勝桓指出，門診量暴增，比往年同期增加近一倍，擠壓公費流感疫苗施打量能，年輕人自費施打流感疫苗也大增。

    大台中醫師公會副理事長林釗尚表示，耳鼻喉科、小兒科診所門診量暴增，提前兩個多月達到往年未發生疫情前的秋冬高峰，門診量比往年同期增加五成到近二倍，診所一天看上三百個病患，有二、三成是武漢肺炎患者，而且大多全家染疫，日前就視訊診斷父母及七個小孩，僅一個孩子未染疫，他也提醒，鼻病毒流行，小兒鼻涕多已出現多例中耳炎，不會擤鼻涕，又沒按時服藥，治療不完整，提醒注意。

    衛生局統計台中市施打次世代疫苗踴躍，已接種十六萬五千多劑，就占全國該疫苗接種數逾二十三％，顯示全市合約院所及衛生所施打踴躍。

    流感可能夾擊 衛局籲長者盡快打疫苗

    由於今年秋冬可能面臨武漢肺炎及流感夾擊，衛生局統計目前公費流感疫苗已施打二十三萬四千三百四十三劑，六十五歲以上長者完成接種近十一萬人，接種率二十六．二％，十一月一日開放五十歲以上對象接種，可能很快會用罄，為免長輩與第二階段開放對象之擠打效應，建議長者在十月底前完成接種。

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