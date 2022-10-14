蔡其昌 批盧把「媽媽」變選舉工具

民進黨台中市長參選人（左一）前進烏日與支持者座談說明台中願景。（蔡其昌總部提供）

2022/10/14 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕尋求連任的台中市長參選人盧秀燕今晚將集合同黨女性縣市長參選人，在台中推出「十全十美」女力聯合造勢，民進黨台中市長參選人蔡其昌批判盧秀燕對狼師、財團妥協，不應消費、把「媽媽」變成個人選舉的工具；台中市新聞局長鄭照新指出，盼良性競爭為下一代做榜樣。

盧今晚與林姿妙同台 綠批挺貪污

此外，因涉貪污遭起訴的宜蘭縣長林姿妙今日將到台中與盧秀燕同台，民進黨台中市立委包括何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程昨批盧秀燕找林姿妙合體，「媽媽市長難道是要教小孩挺貪污」，更低估台中人智慧。

蔡：盧自稱媽媽市長 未將市民視如己出

蔡其昌昨晚前進大甲及烏日辦市政座談會，向民眾說明他擘劃台中的願景；他另指出，「媽媽市長」只是盧秀燕自稱的口號，但她四年來並未將市民視如己出，包括虐童案、狼師案她未站在受害者的立場，用媽媽的角度關心，甚至放任被欺負，「媽媽」會將照顧年輕人的社會住宅用地，賣給財團建商，讓台中市的房價飆漲，讓孩子難以生活。

蔡其昌指出，盧秀燕因個人意識形態，阻礙城市發展，削弱城市競爭力，籲她不要把「媽媽」變成選舉的工具，不要消費愛孩子的「媽媽」。

張廖萬堅指出，賣社宅地、造成房價高漲的盧秀燕，與因農地買賣涉及假交易、炒地皮、爆發貪汙弊案爭議的林姿妙站在一起，「是挺貪污嗎」。

何欣純指出，台中市在國民黨自稱最強女力的盧秀燕執政下，媒體的施政滿意度調查等各方面都敬陪末座，甚至輸給涉貪的林姿妙。

市府：盼良性競爭 為下一代做榜樣

鄭照新指出，選舉是民主制度必經的民意洗禮機制，總統蔡英文和副總統賴清德來台中造勢，盧市長每次都表示歡迎，期許民意代表不要因政黨不同就失去祝福的雅量，盼良性競爭為下一代做榜樣。

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