《台中重量級抬轎》賴清德︰支持蔡英文 就是支持蔡其昌

鄭文燦也到台中助講，強調支持能搭配中央政策的蔡其昌，中市建設才會順利推動。（記者林旻臻攝）

2022/10/13 05:30

批「媽媽市長」不周全、不疼惜年輕人 新聞局︰請停止使用歧視女性語言

〔記者林旻臻、蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市長參選人蔡其昌昨天在東區樂成宮舉行造勢晚會，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦為蔡其昌站台，三人火力全開，痛批媽媽市長不周全、不疼惜年輕人，砍掉林佳龍規劃的社會住宅，捷運藍線遲未完成規劃，這叫市長媽媽嗎？賴清德更呼籲民眾要支持蔡英文，在台中市就是支持蔡其昌，讓蔡英文更有底氣及力氣來面對國際混亂局勢、團結台灣，而副總統賴清德進場時，民眾還高喊「總統好」，賴清德只是笑著而不回應。

賴抨擊砍林佳龍規劃的社宅 捷運藍線未完成規劃

台中市新聞局長鄭照新表示，無法置信副總統賴清德會說出「不周全媽媽」的歧視女性的字眼，民進黨一再使用如「送往迎來」的歧視語言，若市長盧秀燕是男性候選人會用如此字眼嗎，請停止歧視；至於社會住宅問題，台中市已達到中央要求標準，但是中央進度是零，台中市願意與中央合作並且協助中央興建社會住宅；至於捷運藍線綜合規劃已送到中央，請中央不要用公文往返來拖延。

市府︰建社宅達標 捷運藍線規劃已送中央

蔡其昌競選總部昨天晚上舉行「台中動起來」的造勢晚會，為蔡其昌及中西區市議員參選人江肇國、黃守達及東南區市議員參選人的鄭功進、陳雅惠及何昆霖站台，現場來了三千多位支持者，旗海飄揚，立委黃國書及桃園市長鄭文燦分別上台助講，強調盧秀燕所作所為都是在思考如何要跟中央對抗，來獲得自己的政治利益，而非台中市長遠的發展與建設，一個市長無法搭配中央的政策，無法跟中央達成共識，將會讓市政無法推動。

鄭文燦助講︰市長與中央對抗 無法推動市政

蔡其昌則痛批盧秀燕的施政就是割稻尾和吊車尾。割稻尾方面，班班有冷氣是盧秀燕自稱的政績之一，但這明明是他當初與黃國書、張廖萬堅等民進黨立委共同向中央爭取來，會展中心在前市長林佳龍時期已發包，盧秀燕不僅建設延宕，還將攤位數從四千砍到剩二千個，還說這是她為台中人打造的第一個會展中心。

賴︰領導城市發展 光是媽媽的角色是不夠的

賴清德上台火力全開的批盧秀燕的市長媽媽不夠周全，他表示一個城市的發展光是媽媽的角色是不夠的，還需要建築師及工程師、企業家，讓大台中市城市建設及經濟都發展，強調媽媽是要疼子女的，為何取消了林佳龍原先規劃的年輕人所需的社會住宅、捷運藍線為何改路線，因此議會有力人士要她改就改？這符合當母親的天性嗎？盧秀燕四年，捷運藍線、橘線都未規劃，山海屯環狀沒有下文、東豐快速道路未完工，他強調，台中市政要做得好，是造福整個台中市民，台灣也受惠的，所以要支持有行動力的蔡其昌。

副總統賴清德（右三）再到台中，在樂成宮造勢晚會為蔡其昌（右二）站台。（記者林旻臻攝）

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