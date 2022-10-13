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    首頁　>　臺中市

    中科今年營業額 將創新高

    2022/10/13 05:30

    〔記者陳建志、林旻臻／台中報導〕中科管理局昨天召開「二○二二年一至八月營運成果記者會」，受惠於後疫情時代消費反彈、AIoT、5G及HPC高效能運算等新興應用持續驅動半導體產業發展等因素帶動下，今年一至八月中科營業額和去年同期相比成長十五．四二％，創下歷年同期新高，雖第四季有烏俄戰爭、通膨等不確定因素，但預估全年營業額可達一．一二兆元，創下歷史新高；台灣國際五金工具博覽會昨天登場，首日就吸引超過五千名買家進場，業績搶搶滾。

    中科管理局許茂新局長昨天表示，今年一至八月營業額能創下歷年同期新高，依園區產業分析，積體電路產業因5G、AI、車用電子及資料中心等需求持續增加，營業額成長廿六．七八％；精密機械產業受惠零件及設備需求回溫，營業額成長十四．一％；生物技術產業營業額成長廿八．一％；另電腦及周邊產業營業額亦成長卅一．三一％；只有光電產業因終端消費市場需求轉弱、面板價格下跌等影響，營業額衰退卅一．九四％。

    展望今年第四季，因全球經濟面臨烏俄戰爭、通膨、原物料上漲、疫情等衝擊，不確定因素仍多，但在疫情沒有大規模影響製造業產能下，許茂新局長預估中科營業額全年有機會創下一．一二兆的歷史新高。

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