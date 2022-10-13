（台中）接種站設里長競總被指行政不中立 急改地點

2022/10/13 05:30

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕公費流感疫苗開打，中市開設二百二十八場社區接種站，國民黨北屯區舊社里長蘇振輝遭競選對手謝秉憲指控將流感疫苗社區接種站公然設在競選總部，民進黨北屯區市議員曾朝榮接獲陳情後抨擊，市長盧秀燕假行政中立之名，行競選活動之實，令人不敢恭維，蘇振輝則直斥該指控無聊，擔任三屆里長以來服務長輩接種站都設在里長服務處，沒想到在競選期間被人扭曲，為免公務部門困擾，十一日臨時改設地點在昨天完成施打。

拚連任里長︰里辦服務被扭曲

衛生局表示，各區衛生所每年均會結合里辦公處開設社區接種站，透過里長發放通知單以利長者就近接種，方便接種和提升保護力，今年度社區接種場次已於九月份陸續排定，分布於活動中心一○四場，市場、公園等其他場所六十三場、宮廟三十八場、里辦等二十三場，已施打六十五場。

衛生局指出，衛生所接獲舊社里辦場次地點已成立里長競選總部，已建議里長另尋附近場地開設接種站，並公告變更地點引導長者前往接種，各衛生所陸續逐一檢視各場次地點，目前僅該場為競總，如發現也設競總，為公共利益並保障長者接種權益，會建議將接種站挪移他處。

謝秉憲說接到多位長輩里民反映舊社里流感疫苗注射地點竟在現任里長競總，認為參選人已完成登記，競選活動也正式啟動，盧秀燕放任行政不中立事件發生，向盧市府提出嚴正抗議；立委莊競程也批評，盧秀燕一直把防疫當選擧舞台，質疑行政中立是盧說了算嗎。

蘇振輝強調，流感疫苗接種站多年來都設在里辦，早在八月與衛生所排定接種地點，當時未考量會設競總，接到衛生所反映後就商借民宅、更改地點施打，由於臨時更改地點，鄰長緊急通知或引導報名長輩，上午有一百二十六人接種，施打疫苗踴躍。

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