（台中）「十全十美」 盧秀燕10/14首場大型造勢

盧秀燕（左）與張麗善合體行銷台中與雲林的農特產。（記者蘇金鳳攝）

2022/10/12 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕選舉倒數，尋求連任的國民黨台中市長參選人盧秀燕十四日將推出首場大型造勢活動，由國民黨提名十位女性縣市長參選人在台中合體推出「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，盧秀燕競選總部指出，首場造勢活動場地選在太平體育場舉行，也是四年前盧秀燕首次競選市長的首場造勢場地，今年再回歸，盼展現她建設屯區不忘初衷。

藍營10位女性縣市長參選人合體

盧秀燕競選總部指出，「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會十四日晚間七點至九點在太平體育場舉行，邀集彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙，以及高雄市長參選人柯志恩、南投縣長參選人許淑華、嘉義縣長參選人王育敏等人，與盧秀燕在台中合體為「十美女力」聯合造勢，希望帶起「溫柔、守護、扎實」的女力執政風格，從台中發揚到台灣其他縣市，凸顯女力「挺台灣」、女性縣市長「力挺台灣」的使命，包括國民黨主席朱立倫當天也將到場向選民推薦「十全十美」的縣市首長參選人。

強調女力挺台灣 太平體育場舉行

此外，今年台中市霧峰的「初霧燒酎」清酒禮盒與雲林的「雲濤海寶」烏魚子禮盒獲選今年金馬獎貴賓禮品，盧秀燕昨則提前與張麗善在台中市合體行銷；盧秀燕昨日晚間則與黨籍台中市議員朱暖英聯合在南屯舉辦「鄉親來燕會」問政說明會，盧秀燕牽著朱暖英議員的手表示，她在台中市有許多女力夥伴，協助她打拚台中市政，懇請鄉親繼續支持。

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