（台中）海線雙軌 蔡其昌指市府卸責中央

蔡其昌到大甲參加海線通車滿百年活動。（記者張軒哲攝）

2022/10/12 05:30

〔記者蘇金鳳、張軒哲／台中報導〕為慶祝海線通車滿百年，台鐵十一日在大甲舉行慶祝典禮。民進黨台中市長參選人蔡其昌致詞表示，海線雙軌可行性評估已經送交通部，審查過後預算中央會全額處理，高架預算部分若市府不進行分擔費用，海線就不可能有雙軌高架。蔡其昌說，盧市長四年來對海線的漠視，海線雙軌高架是海線人期待已久，過去林佳龍提出的山手線更是海線拒絕邊緣化的建設，但盧市府不願意做，又將責任推給中央。

蔡其昌表示，會加緊腳步讓海線迎頭趕上，這是未來對海線的承諾，鐵路高架後，大甲、清水、沙鹿街區會多出停車與休憩空間，可以增加海線鐵路運量，班次可以增加，也減少交通阻塞的問題。大甲也需要一條捷運，連接外埔、后里，將台中的山線跟海線串接，讓城市的縫合，減少邊緣化的問題，所以海線雙軌高架的建設勢在必行。

不滿鐵道建設卡在高架預算分擔

蔡其昌傍晚又從海線趕到潭子區的黃昏市場，在市議員蕭隆澤陪同下，向攤商拜票尋求支持，還站在路口向加工出口區下班的民眾揮手致意，待了將近一小時，也有騎士揮手喊加油。

今晚樂成宮造勢會 賴清德再站台

另外，副總統賴清德為台中市長參選人蔡其昌多次來台中市站台，今天（十二日）晚上將與桃園市長鄭文燦一同至樂成宮，除了為蔡其昌站台，也輔選東南區的市議員參選人鄭功進、陳雅惠、何昆霖以及中、西區議員江肇國及黃守達，希望市長當選，議員也全上。

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