台中全市561兒童遊戲場 月底完成安全改善

兒童遊戲場明年一月底前須改善，中市五百六十一處公園遊戲場已完成九成七。（市府提供）

2022/10/12 05:30

綠議員質疑未整體規劃 只衝量不重質 建設局︰辦意見交流會、試玩 盼符合在地期待

〔記者蘇孟娟／台中報導〕衛福部修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求各縣市須在明年一月廿四日前改善相關設施，台中市建設局指出，台中市公園附設兒童遊戲場多達五六一處，數量全國最多，已完成五四四處遊戲場安全檢測，預計十月底達成全數改善合格目標；但民進黨台中市議員周永鴻指出，盧市府未做整體規劃，只衝量不重質的改善，親子無感；國民黨市議員黃健豪則認同安全優先改善保障，下階段盼市府朝優化公園遊戲場努力，讓公園遊樂場成親子人氣休閒空間。

衛福部新管理規範 明年1/24前應達標

建設局長陳大田表示，台中市公園遊戲場二○一九年時合格備查率僅五．二％，市府配合「台中美樂地計畫」成立專案執行小組，結合友善共融環境推動改善計畫，老舊公園的改造受限於空間場域大小，既要符合安全標準下又要兼顧遊具設施不減量並增加趣味性及豐富性，市府透過工作坊、意見交流會等，與在地達成共識推動改善計畫，並辦理試玩活動，盼讓改善完成的公園遊戲場更符合親子期待。

陳大田指出，目前五六一處公園遊戲場改完成五四四處改善，包括採用不同鋪面材質，如木屑、礫石等自然鬆散材質，也加入不同遊戲類型的遊具，如攀爬、擺盪、彈跳等，打造多元遊戲環境，預計十月底前可全面完成改善。

藍議員︰先保障安全 再朝優化努力

不過，周永鴻指出，他曾多次質詢市府從來沒有整體規劃，只有為了達成新規定交差了事，導致公園改善結果乏善可陳，之前更一度有部分公園出現遊具改善後只剩下搖搖馬的情況，這種只衝量、沒有品質的改善數字，相信台中家長和孩子們不會再被騙了；黃健豪則強調，公園遊戲場是親子休閒重心，他認同應以安全為最大前提，先顧親子遊憩安全，下一階段也希望市府能加速就公園質的提升加強。

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