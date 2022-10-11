（台中）盧秀燕輔選忙 胡志強相挺批綠營

胡志強（中）為李中站台，批民進黨高層罵盧秀燕不做事送往迎來是空口說白話。（記者蘇金鳳攝）

2022/10/11 05:30

〔記者張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕市長盧秀燕昨天市政、選務行程齊發，於參加國慶升旗典禮時猛秀政績，還連跑二場與市議員聯合競選總部的成立大會，又直奔基隆，為國民黨基隆市長參選人謝國樑站台；另外，前台中市胡志強也跳出來，於東南區市議員參選人李中站台時，批民進黨高層指控盧不做事、送往迎來，是空口說白話，民進黨選舉只會罵人；民進黨市長參選人蔡其昌則反批說，盧秀燕競選承諾跳票，不能質疑與批評嗎？

民進黨指盧不做事 胡︰空口說白話

市長盧秀燕昨行程滿滿，不但要當同黨市議員的母雞，也要當同黨縣市長參選人的母雞，主持屬於市政的國慶升旗之後，隨即轉成選務行程，到大甲為市議員參選人李文傑站台，盧秀燕與李文傑大進場，超過五分鐘才走到舞台，沿路都有鄉親爭相握手歡呼。

蔡其昌︰盧競選承諾跳票 不能質疑嗎

之後，盧秀燕衝回市區，參加東南區市議員參選人李中與她的聯合競總成立大會，很多局處首長都來站台，盧秀燕看到如此多局處長都來，開玩笑的說，平時要開會也不見得如此多人。

前台中市長胡志強為李中站台時表示，他對不起市民，八年前他落選，讓台中市進步停滯，台中市現在是媽媽市長，做得很多，做得很好，但民進黨高層批她沒有做事、送往迎來，根本是空口說白話，選舉就會罵人，他強調，讓盧秀燕再做四年，會做得比他更好；對此，蔡其昌則反批說，盧秀燕經多項評比，執政成績不佳，國民黨與盧秀燕不用反省？還要怪別人批評。

盧秀燕昨天下午直奔基隆市為謝國樑站台，兩人攜手於基隆廟口現身，晚上則回奔台中，參加南屯市議員劉士州及朱暖英的市政說明會，至於何時至台北市，給正面臨三腳督窘境的蔣萬安站台，盧秀燕表示，蔣萬安的會面已安排，將陸續跟大家報告。

市長盧秀燕幫李中站台。（記者蘇金鳳攝）

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