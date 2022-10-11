台中疫苗4.7萬名額 線上預約至明天

文心森林公園接種站雙十連假不打烊，提供成人、兒童、幼兒新冠疫苗，及流感疫苗施打。（記者蔡淑媛攝）

2022/10/11 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市昨天本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例為三千八百六十五例，比前一週十月三日的四千三百零八例，下降約十．三％，但疫情仍趨緊繃，中市衛生局為簡化新冠疫苗接種預約作業，疫苗預約平台第四期預約，從即日起至十二日下午八時止，開放線上預約，共有四萬七千三百七十三個名額。

衛生局表示，此波預約，接種日期為十月十七日至二十三日，開放莫德納（含幼兒、兒童、成人）、BNT（含幼兒、兒童、成人）、高端、Novavax及莫德納次世代等疫苗等，符合接種資格者，儘速至台中市疫苗預約平台預約接種。

另外，衛生局還在外展站的文心森林公園十月十一至十六日上午九點半至十一點半，提供莫德納、兒童BNT、成人BNT（十二至十七歲優先）、幼兒莫德納、幼兒BNT、Novavax、莫德納次世代疫苗等，每天數量有限，打完為止。

此外，衛生局表示，流感疫苗已自十月一日起開打，六十五歲以上長者為流感重症高風險群，已列為一階段優先施打對象，為避免十一月一日起第二階段對象開打時造成排擠效應，衛生局呼籲六十五歲以上長者，應於十月底前接種流感疫苗。

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