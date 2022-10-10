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    首頁　>　臺中市

    《台中》都是一家人 盧秀燕組新住民後援會

    大里、霧峰區市議員林碧秀（右）昨天和市長盧秀燕（左）聯合成立霧峰競選總部，上千位支持者到場相挺。（記者陳建志攝）

    大里、霧峰區市議員林碧秀（右）昨天和市長盧秀燕（左）聯合成立霧峰競選總部，上千位支持者到場相挺。（記者陳建志攝）

    2022/10/10 05:30

    〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕盧秀燕競選總部昨天在總部旁廣場舉辦雙十國慶市集活動，邀請台中超高人氣的美食攤進駐，也安排東南亞等新住民表演團體演出，盧秀燕與民眾同歡，同時成立盧秀燕新住民後援會，邀請台中新住民好朋友，加入挺燕守護台中的行列。

    聯合競總成立 盧贈林碧秀蒜、芹菜

    另外，盧秀燕昨天也與大里、霧峰區市議員林碧秀成立霧峰聯合競選總部，國民黨南投縣長參選人許淑華也來站台，林碧秀與許淑華兩人的碩士論文都被質疑抄襲，盧昨天並未對林的論文發言，僅送上蒜和芹菜，象徵「凍蒜、勤快」祝福高票連任。

    秀市政成績 霧峰已有第二座公托

    盧強調，上任時台中市只有五座公托，霧峰一座都沒有，經過林碧秀與市府團隊努力打拚，今年三月成立台中第十九座、霧峰第二座公托；林碧秀則說，此論文是以自己經營廿多年的游泳池為研究對象，研究具有獨創性，若他人有意見，會尊重學校的處理程序。

    盧秀燕昨天出席競選總部新住民後援會成立大會時說，不管先來後到，只要愛台灣，就是台灣人，台灣人具有善良、包容、友善的性格，她還強調，「我們都愛中華民國、以中華民國為榮」。

    盧秀燕表示，自己擔任記者、民意代表時，有機會到國外參訪，發現台灣許多民眾到國外奮鬥非常辛苦，將心比心，許多新移民到台灣來也是如此，因此，中央、地方政府都要更關心他們，自己的移民政策就是以善良、包容、友善為基礎，不論先來後到，都是一家人、一起打拚。

    盧：不管先來後到 愛台灣就是台灣人

    台中市新移民女性家庭關懷協會理事長林尚賢表示，盧秀燕市長對新住民的關懷與同理心符合該協會的價值，昨天有來自各國的新住民到「燕子總部」力挺盧市長，期待盧能繼續連任，盧秀燕並參加總部旁雙十國慶市集活動，一一走訪現場攤商。

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