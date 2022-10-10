台中購物節一日遊 千元有找

2022/10/10 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年台中購物節暖身活動開跑！中市政府經濟發展局表示，今年購物節期間推出六條高CP值台中遊程，一日、二日遊各三條，其中一條一日遊的「海風走入台中文化」，費用不到一千元，民眾可用平實的價格來台中深度旅遊。

經發局長張峯源表示，此次六條台中遊程分一日遊、二日遊，一日遊有三條路線，分別以台中知名景點規劃，如大甲鎮瀾宮、高美濕地、霧峰林家花園和霧峰光復新村等，遊客還可到台中市產業故事館發展協會旗下的特色產業故事館，深入了解在地產業文化，價格在九百九十八至一千五百元之間。

二日遊行程也有三條路線選擇，第一條路線帶遊客到武陵福壽山體驗採果趣，再深入谷關、梨山體驗森林秘境之美，價格五千九百八十元起，住宿在福壽山農場、武陵農場、梨山賓館或同等級旅館。

第二條路線走訪網紅激推的拍照聖地，泰安落羽松秘境、小熊藝術村農創園區等，收費三千九百元起；第三條路線則是探訪人氣景點，百菇莊、台中紙箱王及東豐隧道等，費用三千七百元起，這二條路線住在文華道會館、來來商旅或浮雲客棧等同級飯店，無論一日遊或二日遊路線，價格都平實，且六人即可成行（不包含武陵福壽山行程），適合閨蜜相約或家庭出遊。

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