（台中）競選小物新開箱 盧秀燕推「燕子口罩」

盧秀燕競總推出燕子口罩作競選小物。（盧秀燕競總提供）

2022/10/09 05:30

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市長盧秀燕競選總部昨日舉辦線上捐款平台啟用、競選小物開箱記者會，推出「五彩繽紛燕子立體口罩」，總幹事江啟臣主持，盧秀燕本人則前往新竹市為國民黨市長參選人林耕仁競總成立站台。江啟臣表示，口罩共推出五種顏色，象徵台中市的發展愈加繽紛，也有守護台中「五罩你，我罩你」的意涵，台中市未來發展由所有市民一起來相挺。

五種顏色 意涵「五罩你 我罩你」

江啟臣表示，盧秀燕競選總部除了提供一般政治獻金專戶之外，也增設線上小額捐款平台，更加便利，透過線上平台捐款一千元以上，且非匿名，就能兌換五彩繽紛燕子立體口罩，象徵守護台中、守護燕子的意涵，也希望台中的發展越來越亮眼奪目，限量一千組。

設線上小額捐款平台 可兌換口罩

江啟臣提到，本次的競選小物靈感來自於過去二年疫情嚴峻期間，盧秀燕作為台中市府的防疫指揮官，每天穿紅色背心，戴燕子口罩，在台中各區視察防疫工作，許多民眾印象深刻，燕子口罩也成了詢問度極高的款式，因此團隊推出特製的燕子口罩，

呼籲支持者力挺盧秀燕。

江啟臣︰民調很多 台中進步有目共睹

媒體詢問，副總統賴清德七日出席民進黨台中造勢晚會，致詞時提到全國各縣市施政滿意度台中吊車尾，評比項目環保、治安更敬陪末座，呼籲台中市民換掉不及格的市長。江啟臣回應指出，各單位、機構民調評比很多，台中的進步有目共睹，盧秀燕感謝所有市民共同努力。

江啟臣說，賴清德只說不好的部分或用特定民調，有點偏頗失真，偶爾到地方來，就講地方的不好，也失去副總統身份應有的高度，「我記得他之前也曾經公開誇獎台中防疫做得很好」，顯然是因為選舉必須這樣說。

盧秀燕（中）到新竹推薦林耕仁（右）值得大家信賴。（記者蔡彰盛攝）

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