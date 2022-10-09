為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    （台中）競選小物新開箱 盧秀燕推「燕子口罩」

    盧秀燕競總推出燕子口罩作競選小物。（盧秀燕競總提供）

    盧秀燕競總推出燕子口罩作競選小物。（盧秀燕競總提供）

    2022/10/09 05:30

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市長盧秀燕競選總部昨日舉辦線上捐款平台啟用、競選小物開箱記者會，推出「五彩繽紛燕子立體口罩」，總幹事江啟臣主持，盧秀燕本人則前往新竹市為國民黨市長參選人林耕仁競總成立站台。江啟臣表示，口罩共推出五種顏色，象徵台中市的發展愈加繽紛，也有守護台中「五罩你，我罩你」的意涵，台中市未來發展由所有市民一起來相挺。

    五種顏色 意涵「五罩你 我罩你」

    江啟臣表示，盧秀燕競選總部除了提供一般政治獻金專戶之外，也增設線上小額捐款平台，更加便利，透過線上平台捐款一千元以上，且非匿名，就能兌換五彩繽紛燕子立體口罩，象徵守護台中、守護燕子的意涵，也希望台中的發展越來越亮眼奪目，限量一千組。

    設線上小額捐款平台 可兌換口罩

    江啟臣提到，本次的競選小物靈感來自於過去二年疫情嚴峻期間，盧秀燕作為台中市府的防疫指揮官，每天穿紅色背心，戴燕子口罩，在台中各區視察防疫工作，許多民眾印象深刻，燕子口罩也成了詢問度極高的款式，因此團隊推出特製的燕子口罩，

    呼籲支持者力挺盧秀燕。

    江啟臣︰民調很多 台中進步有目共睹

    媒體詢問，副總統賴清德七日出席民進黨台中造勢晚會，致詞時提到全國各縣市施政滿意度台中吊車尾，評比項目環保、治安更敬陪末座，呼籲台中市民換掉不及格的市長。江啟臣回應指出，各單位、機構民調評比很多，台中的進步有目共睹，盧秀燕感謝所有市民共同努力。

    江啟臣說，賴清德只說不好的部分或用特定民調，有點偏頗失真，偶爾到地方來，就講地方的不好，也失去副總統身份應有的高度，「我記得他之前也曾經公開誇獎台中防疫做得很好」，顯然是因為選舉必須這樣說。

    盧秀燕（中）到新竹推薦林耕仁（右）值得大家信賴。（記者蔡彰盛攝）

    盧秀燕（中）到新竹推薦林耕仁（右）值得大家信賴。（記者蔡彰盛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播