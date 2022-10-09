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    （台中）發聲祭挺年輕人 蔡其昌強調說真話

    蔡其昌與陳俞融成立聯合競總。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌與陳俞融成立聯合競總。（記者蔡淑媛攝）

    2022/10/09 05:30

    〔記者蔡淑媛、張瑞楨、林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌跑選舉行程不停歇，與黨籍議員成立聯合競選總部，也展現市長爸爸的親和力，陪親子市民連看兩場兒童劇，又力挺十八歲公民權投票，舉行台中踹共發聲祭，邀請數個年輕社運樂團開唱，蔡其昌更高歌競選歌曲「繼續向前行」，他強調自己不會學盧市府過度包裝，一定說真話，要打造友善年輕人的城市。

    批盧市府過度包裝 上樑花掉550萬

    蔡其昌表示，「說真話」最重要，他不會說市長換人空氣換新，但一定要改善台中空氣，「不再嘲笑韓國瑜（前高雄市長）、也不再嫌棄林姿妙（涉貪污案的宜蘭縣長）」，因為韓國瑜將高捷黃線可行性評估送至中央，比盧市府快三倍，林姿妙在媒體的市政滿意度排名十五，也比盧秀燕的十七名高。

    蔡其昌再抨擊盧秀燕，大建設「做沒半項」，是只重視包裝、重視公關的市長，連撿垃圾（淨山）活動都要造假，辦一場二小時的上樑典禮，要花五百五十萬元，「這就是重包裝，與做事情的不同！」

    蔡其昌在李天生、鄭功進、陳俞融成立聯合競總時指出，台中在縣市合併後，胡志強、林佳龍、盧秀燕三位歷任市長都出身市區，施政難免有死角，他出身原縣區，換人當市長，角度不同才能完成縣市縫合。

    換原縣區的人當市長 才能縣市縫合

    蔡其昌也強調要力挺年輕人，他是行動力市長，心情永遠廿五歲，與大家站在一起，包括民進黨副秘書長林飛帆、網紅鳳梨叔叔吳泓逸、音地大地也到台中踹共發聲祭開講，呼籲支持十八歲公民權。

    蔡其昌總部青年後援會會長陳柏惟與立委張廖萬堅、市議員林炘峰、陳淑華、何文海也抨擊，盧秀燕執政後，中市年輕人低薪、社宅土地被賣、空氣沒換新，希望換上行動派蔡其昌當市長。

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