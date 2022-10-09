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    台中國慶升旗 市府發送限量紀念幣

    台中市國慶升旗典禮現場限量發送小國旗、「虎年雙十國慶紀念幣」及「國慶意象立體口罩」。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中市國慶升旗典禮現場限量發送小國旗、「虎年雙十國慶紀念幣」及「國慶意象立體口罩」。（記者蔡淑媛翻攝）

    2022/10/09 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕雙十國慶將至，台中市政府將於十月十日，在台灣大道市政大樓府前廣場舉行國慶升旗典禮，邀請世界少棒聯盟（LLB）次青少棒冠軍的台中中山國中棒球隊領唱國歌，疫情逐漸解封，今年開放民眾到場觀禮，市府除準備小國旗外，還有國慶紀念幣及專屬立體口罩，上午六時三十分開始發放，數量各四千份，送完為止。

    中市政府今年還推出「虎年雙十國慶紀念幣」，融入虎年及雙十意象，另也發送「國慶意象立體口罩」印製雙國旗圖騰，別具收藏紀念價值，兩者皆為限量發放。民政局長吳世瑋表示，今年國慶升旗典禮以「幸福同行、台中更好」為主題，雙十國旗圖騰主視覺，以象徵多元種族及文化融合幾何圖形組合構成。

    今年國慶升旗典禮除發送國慶限量紀念小物，七時四十分開始節目表演，升旗典禮八時正式舉行，活動也邀請光華高工樂儀隊帶來操槍演出，並由大明高中儀隊領航國旗護旗進場，另有活力十足的舞蹈及跆拳道表演。

    另外，雙十全國同慶，台中糕餅業爭光，大甲的阿聰師糕餅主義開發的護國庇民平安餅，獲選外交部雙十國慶伴手禮，致贈日本貴賓；台中長榮桂冠酒店也推出十月限定款雙十巧克力，以及融入雙十等圖騰的可可珠寶盒；IKEA海底世界展覽首站也於雙十節前夕在台中店起跑，透過海廢造景將玩具擬人化，倡導海洋保育，另慶祝國慶日，餐廳燒肉、火鍋店連假三天也幾乎預約客滿。

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