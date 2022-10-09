中橫屢坍路斷 佳陽採茶改船運

佳陽茶農將茶葉採收後裝袋，走水路由德基水庫運至梨山。（陳專備提供）

2022/10/09 05:30

靈甫橋路段大崩坡將整修 茶農應變以工作船走水路 從德基水庫運到梨山

〔記者張軒哲／台中報導〕中橫公路七十七公里靈甫橋路段，上個月大面積坍方落石曾暫時封閉，短期內難以全面修復，和平區佳陽部落居民往返梨山交通不便，現值梨山冬茶產季，佳陽部落有茶農索性以水路運茶，從德基水庫將採收完的茶葉，由工作船載運到梨山部落，成為非常時期的應變之道。

茶葉採收裝袋 1天船來回3至4趟

時序入秋，梨山冬茶逐漸進入採收時節，因近期中橫公路七十七公里靈甫橋路段上個月坍方，谷關工務段視情況管制放行，佳陽部落茶農陳專備為了方便運輸把握製茶時間，近日將採收完的茶葉裝袋後，以船運方式，將茶葉從德基水庫運至梨山，他說，若當天遇到靈甫橋路段能通行，就趕緊用貨車運至梨山，若是不通就改走水路，但小船運量有限，一天大約來回三至四趟。

台中市和平區代表羅進玉表示，嫩採的茶菁製作完成的梨山冬茶，甘甜富含山氣底蘊，喝上一杯神清氣爽，梨山茶已經穩居高山茶的代表，價格實惠喝得安心，今年部分的梨山冬茶，旱路不通走水路，運輸難度高。

11日起封路兩週刷坡 明年建明隧道

公路總局谷關工務段指出，中橫公路靈甫橋坍方路段預計十月十一到十月二十五日，進行大面積機械刷坡，全線封閉兩週，年底前會大規模清理坍方，預計明年四月前進行邊坡保護，之後施作明隧道，若要讓豐原客運公車正常通行，最快要到明年四月底之後。

另外，農糧署去年十月派員至高雄市一間茶行抽驗台灣茶，查出業者將中國生產金萱、烏龍、鐵觀音等茶種，冒充成台灣茶販售。近期誤傳此茶行是福壽山農場長春茶的直營店，場方八日澄清指出，福壽長春茶每罐都有防偽標籤及產銷履歷驗證標章，多年來維持自產自銷方式，或僅在退輔會所屬機構及農場官方線上商城販售，呼籲民眾留意。

佳陽部落是梨山茶產區之一。（記者張軒哲攝）

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