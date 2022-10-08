南投搜出改標食品 立崧老闆收押

檢警與衛生人員在南投一家公司內，查獲疑似來自立崧食品公司的逾期改標「生烏骨雞食品」一百多隻。（記者張瑞楨翻攝）

2022/10/08 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中西屯區立崧食品公司，被離職員工爆料將過期食品「改標」（更改有效期限）後販售，且他舉發後，倉庫就立刻被清空，負責人張容福本月四日出面喊冤，反指爆料者是借錢未果而誣陷，不料，檢警當天就搜索立崧公司，但沒查到逾期食品，歷經二、三天追查，終於在南投縣一家公司內，查獲疑似改標的「生烏骨雞」一百多隻，昨天向台中地院聲押張男獲准。

離職員工指稱，向主管機關舉發後，倉庫內「生烏骨雞」等逾期改標食品，立刻就清空，檢警四日搜索時，果然沒查到逾期改標食品，台中地檢署以各卅萬、十五萬元，先讓張男與會計交保。

全台查扣可疑逾期雞肉食品500多隻

中檢又於六、七日，會同衛生福利部食品藥物管理署、彰化與南投縣衛生局與警方第二波搜索，在南投縣草屯一家公司內，查到疑似來自立崧食品公司，改標的「生烏骨雞」一百多隻，在其他縣市下游販售廠商，又查獲四百多隻可疑的雞肉等食品。

掌握證據後，中檢昨天再度傳喚張男，認定他涉嫌觸犯行使偽造私文書、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽標記、詐欺取財等罪嫌重大，並有勾串共犯、證人、湮滅證據與逃亡之虞，向台中地院聲請羈押獲准。

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