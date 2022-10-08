台中市長選戰》盧秀燕喊守護台中 女性後援會成立

盧秀燕女性後援會昨成立，她呼籲婦女朋友站出來與她共同守護台中。（記者林旻臻攝）

2022/10/08 05:30

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市長盧秀燕昨日舉辦「青春勇敢秀」女性後援會成立大會，超過一百二十名幹部到場參與，成員子女也現場走秀展示後援會自製的「挺燕潮Ｔ」。盧秀燕表示，女性從政相當不易，但只要用愛去守護，怎樣都不怕，她要感謝這群熱情的姊妹情義相挺。

女性從政不易 盧感謝姊妹情義相挺

盧秀燕說，身為六都唯一女市長，她重視婦女社會參與、關注婦女福利與權益，過去三年多，從百年大旱到新冠疫情等各種挑戰，她們堅持守護台中，「女力覺醒」不只是口號，全場姊妹們都是她的分身，台中要做性別平權的領航城市，成為女性從政典範。

立委楊瓊瓔站台時指出，四年前盧秀燕參選時，大家稱「燕子來了」，盧關心孩子、長輩，上任後各方面政策面面俱到。這次的粉紅色系「挺燕潮Ｔ」搭配競選總部主視覺，以春燕報喜為主軸，象徵盧秀燕帶領台中經濟高飛、建設蓬勃發展，十二隻燕群齊飛，代表盧在各方面都能以民為本，搭配健康、快樂、幸福、美滿等字樣，也呼籲所有女性發揮團結力，讓盧秀燕順利連任。

媒體詢問盧秀燕，對副總統賴清德數度來台中為對手蔡其昌站台的看法，盧秀燕說，她歡迎總統與副總統經常來，希望他們每次來都能更關心台中市，參觀市府近年打造的重大建設，例如中央公園與多座國民運動暨兒童運動中心，這些都是全國獨有，也可以多消費促進經濟。

對於近日是否要到新竹市為國民黨參選人林耕仁輔選？盧秀燕表示，選舉倒數，時間寶貴，她會以市政優先，其次是為台中在地議員、里長輔選，外縣市也有許多輔選邀約，她都會盡量安排、盡全力協助。

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