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    （台中）環局秀數據 盧秀燕已做到空氣換新

    台中市長盧秀燕。（記者林旻臻攝）

    台中市長盧秀燕。（記者林旻臻攝）

    2022/10/07 05:30

    〔記者林旻臻、蔡淑媛／台中報導〕市長盧秀燕四年前打出「市長換人，空氣換新」口號勝選，昨天被綠營中市立委抨擊是鬧劇騙局，他們並質疑盧秀燕，阻擋中火以氣換煤超過十八個月，呼籲選民下架跳票市長，不過，中市環保局堅稱「空氣換新，盧市府做到了」，至於阻擋中火以氣換煤，盧秀燕回應說，原先希望先拆後建，中央卻「一部都不拆」，她考量國家經濟發展以及空品改善，決定各退一步，讓中央先蓋，中央也承諾完工後會拆。

    針對「市長換人，空氣換新」，被質疑為騙局鬧劇，中市政府環保局強調，「市長換人，空氣換新，盧市府做到了！」，依環保署資料顯示，今年截至十月五日，懸浮微粒PM2.5平均濃度為每立方公尺十三．二微克，已達到國家標準十五微克以下，是中南部第一個達到國家標準的縣市。

    PM2.5濃度 比4年前改善30％

    環保局強調，相較於四年前（二○一八年）同期的十八．九微克，改善了五．七微克，改善率三十％，空品不良日也從每年四十七天，減少到十一天，改善率七十六％，均創下歷年最佳紀錄，對比前市長任內，盧市長上任後，二○一九年至二○二二年，歷年一月至十月五日同期PM2.5，平均濃度下降至十五．九微克，改善五微克，改善率二十四％，說明空氣換新是不爭的事實。

    每年空品不良日 47天減至11天

    至於台中火力電廠要用比較環保的燃氣機組，取代部分燃煤機組，上述立委質疑盧秀燕從中阻擋而延宕，盧秀燕昨天說，市府是希望中火先拆燃煤機組，再蓋燃氣機組，經市府爭取，雙方各退一步，市府讓中央先蓋燃氣機組。

    選戰倒數，比「空戰」（空品）也拚陸戰（建設），盧秀燕昨日參加大里美群國小活動中心暨幼兒園共構工程開工動土，經費一億八千餘萬元，中央與市府各負擔六成與四成，她強調未來持續補齊學校建設，給孩子更好教育環境。

    盧秀燕昨主持美群國小活動中心暨幼兒園動土典禮。（記者林旻臻攝）

    盧秀燕昨主持美群國小活動中心暨幼兒園動土典禮。（記者林旻臻攝）

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