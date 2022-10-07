（台中）連日空污 蔡其昌團隊製「空氣髒髒瓶」

台中市長參選人蔡其昌（中）。（記者蘇孟娟攝）

2022/10/07 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市連日空污再現，民進黨台中市長參選人蔡其昌的競選團隊，包括立委何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程、林靜儀等人，六日手持中市各區「空氣髒髒瓶」，諷台中市長盧秀燕「市長換人、空氣換新」、「谷關空氣瓶」是一場鬧劇騙局，籲選民用選票下架盧秀燕。

諷「市長換人 空氣換新」是騙局

蔡其昌指出，台中市的空污改善排名，從前市長林佳龍的十一名，倒退到第十二、十三名，這幾天的空品大家都看到了，證明盧秀燕沒有能力改善空品。

張廖萬堅說，當年盧秀燕以「市長換人、空氣換新」的口號贏得選舉，上任後卻對蔡總統嗆聲，「若不解決台中空污，到台中交管不見得那麼配合」，沒能力改善空污，只會把責任推給中央。

莊競程說，近日民眾反映「看不見玉山」，還有人說每天喉嚨發癢「以為確診」，這就是盧秀燕的空污成績單，喊出「市長換人、空氣換新」的盧秀燕，送「谷關空氣瓶」，證明是一場鬧劇、大騙局。

林靜儀也說，盧秀燕上次臉書貼文指空氣換新，是在空品本來就良好的夏季，最近她根本不敢貼臉書，她上任後，阻擋中火以氣換煤進度超過十八個月，讓中火減四部燃煤機組的時程延後，民眾要多忍受髒空氣兩年，台中市民還要再讓她騙四年嗎？

六都中 僅台中未實施空品維護區

黃國書也說，連中央授權地方政府可劃設「空氣品質維護區」，盧秀燕卻拖三年、去年才公告第一個空氣品質維護區，且明年九月才會實施，是六都唯一未實施的直轄市，根本無心改善空污，籲選民把「市長換人、空氣換新」送還盧秀燕，年底下架騙選票的她。

何欣純也說，近來不良空品下，盧秀燕又「神隱」沈默不談空品，「市長換人、空氣換新」是一張芭樂票，「谷關空氣瓶」終究是一場鬧劇，他們用中市各區髒空氣的示意瓶，讓選民看清真相。

蔡其昌競選團隊製「空氣髒髒瓶」打臉盧秀燕。（記者蘇孟娟攝）

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