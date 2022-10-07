雙十連假3天 台中取締酒駕大執法

中市警局將於雙十連假，連續三天執行取締酒駕大執法，圖為昔日大執法場景。（記者張瑞楨攝）

2022/10/07 05:30

今年1至9月共7035件 比去年同期增逾2成 移送法辦超過3千人

〔記者許國楨、張瑞楨、林旻臻／台中報導〕酒駕零容忍，民眾還是心存僥倖，台中市警局統計酒駕件數發現，今年一至九月已取締超過七千件，移送法辦超過三千人，比去年同期，件數增加二成多，人數也多出一成，例如前夜就有酒駕累犯，喝醉酒開車撞上中央分隔島，昨天更有酒駕男子撞上一家三口，包括三歲幼女共四人受傷的車禍，警方將於雙十連假，連續三天取締酒駕大執法，提醒民眾法律無假期，應確實遵守酒後不開車規定。

前天傳撞分隔島 昨機車相撞

近日酒駕個案，包括有酒駕紀錄的吳姓男子，前天深夜喝威士忌後，開車於大雅區自撞中山路的中央分隔島，酒測濃度高達一毫克，幸好無人傷亡；昨天更有戴姓男子酒後騎機車，於大里區大峰路與仁化路口時，與騎乘機車載著妻子與三歲幼女的周姓男子相撞，四人都受輕傷，兩起肇事者都依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

多點式路檢 重點區域巡守

中市警局交通大隊統計，今年一至九月共取締酒駕七千零卅五件，移送法辦三千五百四十一人，與去年同期比較，取締件數增加一千二百廿二件（增加廿一％），移送法辦人數增加三百卅二人（增加十％），顯示不少人仍心存僥倖。

24小時分散機動 多盤多檢

交大強調，此次雙十連假期間，將動員十五個分局連續三天執行取締酒後駕車專案，選定易酒駕肇事路段，規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式執行路檢，並以廿四小時全天候分散機動全面巡守方式，結合重點守望或盤查等勤務作為執行攔檢，藉由多盤多檢攻勢勤務，針對疑酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締，以靈活調度警力、提高攔查率，另外，也會針對意圖逃逸及規避路檢汽機車即時攔檢，以嚇阻民眾僥倖心理。

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