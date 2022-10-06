加速城市建設 蔡其昌：阻止人才外流

民進黨台中市長參選人蔡其昌說，唯有加速城市建設，才能避免人才出走。（蔡其昌總部提供）

2022/10/06 05:30

〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌昨日出席潭雅神工業廠商協進會第五屆第二次會員大會，他致詞表示，「城市競爭就是留住人才的競爭」，如今台中人口不斷外流，唯有加速城市建設，才能避免人才出走，他提出的捷運藍線、營養午餐免費、四年八千戶社宅等政見，都是為了減輕青年經濟負擔，讓台中成為友善宜居的城市。

中央訂中小企業政策 居中協調

蔡其昌說，中小企業這二年面臨極大波動，忽高忽低如洗三溫暖，有時候訂單又多又急，有時又受國際局勢影響，需求量下降，企業的反應若不夠快，就會在過程中受傷，他身為立法院副院長，這些年與工協會保持密切互動，中央許多政策都與中小企業需求相關，他常居中協調。

蔡其昌說明，明年歐盟將實施碳邊境調整機制（CBAM），要求進口商進行「碳盤查」，申報企業在生產活動和運輸配銷等各環節中所排放的溫室氣體，繳納碳關稅，台灣也將在二○五○年達到淨零碳排目標，面對全球氣候變遷帶來的影響，中小企業也必須及早因應。

「政治是解決問題的工作」，蔡其昌表示，不論在立法院，或年底選舉後有幸回到故鄉台中服務，他都會是中小企業最好的夥伴，他從廿八歲就擔任台中縣工業策進會總幹事，累積的經驗，讓他了解中小企業情況。

建宜居城市 減輕青年經濟壓力

蔡其昌承諾，若擔任市長，將加速城市建設，才能阻止人才外流，「城市競爭就是留住人才的競爭」，他提出的捷運藍線等政見如能實施，可以減輕青年經濟壓力，讓年輕人留在台中，就是城市競爭的策略。

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