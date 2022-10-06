立崧食品疑改標再賣 老闆30萬交保

2022/10/06 05:30

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市西屯區立崧食品公司離職員工（吹哨者）爆料，公司將過期食品「改標」（更改有效期限）後販售，強調他向主管機關舉發後，逾期食品（雞肉製品等）立刻被清空，他的身分也被洩露，台中地檢署前天指揮警方會同台中市衛生局搜索立崧食品，傳喚負責人張容福與廖姓會計，認定兩人涉及觸犯食品安全衛生管理法、詐欺與偽造文書等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，昨（五）日分別以卅萬、十五萬元交保候傳。

張容福前天才出面喊冤，反控是爆料的離職員工借錢未果而誣陷，他堅稱絕對沒有將過期品改標販售，但公司當天就被搜索，張男與會計被傳喚，至於逾期食品流向？中檢強調，流向牽涉商譽，檢方積極調查中。

至於爆料的吹哨者質疑，他的身分被台中市食品藥物安全處官員洩露，食安處否認，地檢署說，本案是由中市衛生局接獲檢舉，並經「檢警衛查緝食品犯罪通報資訊系統」通報台中地檢署，中檢接獲通報後分案，並指派檢察官馬鴻驊，指揮警察、衛生機關偵辦，中檢將持續深入調查，並責囑警察、衛生局官員，「嚴守偵查不公開原則，以保障相關當事人身分及國人之食品衛生安全與健康」。

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