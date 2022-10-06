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    先「製造垃圾」再淨山 台中環局：個人不當行為

    民眾直擊活動前有人丟回收物「製造效果」。（民眾提供）

    民眾直擊活動前有人丟回收物「製造效果」。（民眾提供）

    2022/10/06 05:30

    民眾質疑涉嫌造假 太平清潔隊指是一位小隊長想製造「拍照效果」 確實不應該 會檢討改進

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市環保局太平清潔隊昨在太平車籠山舉辦資源回收暨淨山活動，包括太平清潔隊、中興里及興隆里環保志工共一百多人參加，卻被民眾爆料，活動開始前，有清潔隊員竟拿著三、四袋回收物沿路丟棄「製造垃圾」，民眾批評淨山是造假；對此，台中市環保局表示，此為隊員個人不當行為，非該清潔隊常態，將依規懲處並加強教育訓練，嚴格要求不得再犯。

    民眾直擊有人沿路丟回收物

    太平區林姓民眾向本報投訴，昨天清晨五點許，他於太平車籠埔老樟樹旁的貓頭鷹步道運動，步道旁兩側很乾淨，沒想到六時許下山時，卻發現道路兩旁遍佈鐵罐、飲料杯、便當盒，附近住戶說，有幾個人拿著好幾袋回收物沿路丟棄。

    林姓民眾表示，他立刻上前詢問丟棄回收物男子身分，對方坦承是太平清潔隊員，此人宣稱，昨天早上舉辦淨山活動，為了要拍照「製造效果」，才會沿路先丟回收物，等一下就會清理乾淨，林姓民眾質疑此種行為是造假，和淨山宣導不要隨地丟棄垃圾的目的背道而馳。

    林靜儀批 何必丟垃圾再表演

    立委林靜儀昨批評，何必丟垃圾再來表演？隨處就有該清理的地方，例如烏日高鐵高架橋下方，有狗屎、垃圾，另有風吹砂，影響周邊民眾生活品質，希望市府可以改善，卻說沒有預算可維護，「原來錢都拿去做秀了」。

    環局：將依規懲處 列為教案

    太平區清潔隊長林孝錦強調，他事先不知情，經詢問後，是一位小隊長想製造「效果」，指示兩名清潔隊員先丟棄回收物，他坦承此舉確實不應該，將深切檢討改進。

    市府環保局說，經查是隊員個人不當行為，但已違反環保局業務宗旨及政府機關誠信原則，將依規懲處列為教案，並加強各區隊教育訓練，嚴格要求不得再犯。

    太平區清潔隊舉辦淨山活動，環保志工沿路撿拾垃圾。（記者陳建志翻攝）

    太平區清潔隊舉辦淨山活動，環保志工沿路撿拾垃圾。（記者陳建志翻攝）

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