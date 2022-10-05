為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    （台中）照顧老人 盧秀燕︰區區有樂齡

    盧秀燕（左）日前致贈重陽節禮金給人瑞。（資料照，記者歐素美攝）

    盧秀燕（左）日前致贈重陽節禮金給人瑞。（資料照，記者歐素美攝）

    2022/10/05 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕十月四日是九九重陽節，台中市長盧秀燕指出，台中市六十五歲以上長輩已超過四十一萬名，百歲人瑞約三百九十人，老年人口比她上任時增加超過七萬人，人瑞也增一百多人，針對各界關切敬老愛心卡使用範圍，是否能再加碼？盧秀燕強調，台中敬老愛心卡每月有一千點可使用，可扣抵計程車資八十五元、看診抵部份負擔五十元及搭客運等，目前是全國最優惠，市府全力照顧資深市民。

    台中市政府指出，台中市今年八月總人口數約二百八十萬人，其中五十五歲以上長者有八十一萬人，占全市總人口數二成九，盧秀燕指出，其中六十五歲以上長輩超過四十一萬名，百歲人瑞約三百九十人，台中市老年人口比她二○一八年上任時增加超過七萬人，百歲人瑞也多了上百位。

    指台中敬老愛心卡 全國最優惠

    盧秀燕指出，她上任時隔年即恢復老人健保補助，減輕長輩家庭負擔，台中市目前有近八成長輩受惠。至於敬老愛心卡，台中市每月提供一千點可使用，是目前六都及全國最優惠，包括可抵計程車起跳價八十五元，目前全國最高，台北市僅能折抵五十元，另還能扣抵就醫健保門診部份負擔五十元，另能搭客運、到國民運動中心使用等。

    持續增設關懷據點、長青學苑

    她說，市府力推高齡友善環境，在廿九個行政區皆設置樂齡學習中心，鼓勵長者充實自我、拓展人際關係，希望透過「區區有樂齡」，打造台中成為銀髮族的幸福宜居城市，另持續增設社區照顧關懷據點、長青學苑等，鼓勵長輩外出社會參與，每位長者都是台中的寶，市府會持續推動社福政策照顧。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播