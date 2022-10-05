（台中）照顧老人 盧秀燕︰區區有樂齡

盧秀燕（左）日前致贈重陽節禮金給人瑞。（資料照，記者歐素美攝）

2022/10/05 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕十月四日是九九重陽節，台中市長盧秀燕指出，台中市六十五歲以上長輩已超過四十一萬名，百歲人瑞約三百九十人，老年人口比她上任時增加超過七萬人，人瑞也增一百多人，針對各界關切敬老愛心卡使用範圍，是否能再加碼？盧秀燕強調，台中敬老愛心卡每月有一千點可使用，可扣抵計程車資八十五元、看診抵部份負擔五十元及搭客運等，目前是全國最優惠，市府全力照顧資深市民。

台中市政府指出，台中市今年八月總人口數約二百八十萬人，其中五十五歲以上長者有八十一萬人，占全市總人口數二成九，盧秀燕指出，其中六十五歲以上長輩超過四十一萬名，百歲人瑞約三百九十人，台中市老年人口比她二○一八年上任時增加超過七萬人，百歲人瑞也多了上百位。

指台中敬老愛心卡 全國最優惠

盧秀燕指出，她上任時隔年即恢復老人健保補助，減輕長輩家庭負擔，台中市目前有近八成長輩受惠。至於敬老愛心卡，台中市每月提供一千點可使用，是目前六都及全國最優惠，包括可抵計程車起跳價八十五元，目前全國最高，台北市僅能折抵五十元，另還能扣抵就醫健保門診部份負擔五十元，另能搭客運、到國民運動中心使用等。

持續增設關懷據點、長青學苑

她說，市府力推高齡友善環境，在廿九個行政區皆設置樂齡學習中心，鼓勵長者充實自我、拓展人際關係，希望透過「區區有樂齡」，打造台中成為銀髮族的幸福宜居城市，另持續增設社區照顧關懷據點、長青學苑等，鼓勵長輩外出社會參與，每位長者都是台中的寶，市府會持續推動社福政策照顧。

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