（台中）第7次來 小英今為蔡其昌站台

蔡英文今將第七次為蔡其昌站台。（資料照，記者廖耀東攝）

2022/10/05 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離選戰倒數五十二天，民進黨中市長參選人蔡其昌與盧秀燕日前在網路溫度計只差十％，民進黨全力輔選，黨中央的行動中常會今天將開到台中市，此為蔡其昌被徵召之後，民進黨主席蔡英文第七次到中市，副總統賴清德目前更是已站台五次，而且繼十月二日到大甲參加蔡其昌的造勢活動，七日參加太平造勢活動，等於一週來兩次全力輔選。

7日太平造勢 賴清德週內二度相挺

市議會昨天召開本屆最後一天的會議，中市長盧秀燕將不必赴市議會備詢，等於藍綠市長選戰開始進入肉搏熱戰，民進黨中央將更緊鑼密鼓為蔡其昌輔選。

原本民進黨中央九月二十一日在蔡其昌競選總部舉行「翻轉中台灣記者會暨行動中常會」，因為九月十八日台東發生規模六．八地震而取消，但是九月二十四日黨慶音樂會照常在台中市進行，當天民進黨的三大巨頭蔡英文、賴清德及蘇貞昌都出席，為六縣市的縣市長參選人拉抬聲勢，但主角還是在蔡其昌身上。

民進黨上週行動中常會在雲林召開，今天（五日）則是開到台中市舉行「翻轉中台灣記者會暨行動中常會」為蔡其昌造勢，此為蔡英文來中市拉抬蔡其昌選情的第七次造勢場。

民進黨大咖 週週為蔡其昌輔選

另外，賴清德預計十月七日參加蔡其昌在太平的造勢活動，十二日到樂成宮、二十二日到蔡其昌競總參加造勢活動，若行程確定，賴幾乎是週週來台中市為拉抬蔡其昌的聲勢，至於民進黨執政縣市首長，也將抽空為蔡其昌站台造勢，要逐步讓蔡其昌拉近與盧秀燕的差距，並期待能黃金交叉，超越盧秀燕。

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