為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中10議員榮退 市長大讚是城市英雄

    台中市議會為十位退休不參選連任的市議員舉辦榮退感言發表。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會為十位退休不參選連任的市議員舉辦榮退感言發表。（記者蘇金鳳攝）

    2022/10/05 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議會昨天進行本屆最後一次大會，市議會為十位未繼續參選的市議員舉辦榮退感言，場面溫馨，讓市議會一改以往「劍拔弩張」氣氛，這十位市議員任期分別在十二至二十九年間，市長盧秀燕致詞表示，這些議員共同見證市政的推動，協助民眾解決難題，是城市英雄，最資深的何敏誠打趣說，權力宛如春藥，自己是「在情慾高漲時，急流勇退」，交棒給下一代。

    今年市議員有高達十位市議員不再參選連任，其中九位交棒給第二代兒女繼續參選，一位交棒給助理，市議會昨天特安排榮退感言發表，並且由議長張清照、副議長顏莉敏及市長盧秀燕贈送禮品花束祝福。

    十位市議員中，最資深是任職七屆二十九年的何敏誠，其次是六屆二十五年的楊正中，李榮鴻、段緯宇各五屆二十一年， 謝明源、李麗華、邱素貞則是四屆十七年，吳顯森、林汝洲、陳世凱各三屆十二年。

    何敏誠表示，他擔任七屆市議員，選過議長及副議長，經歷過光榮時刻，他開玩笑說，權力是最好的春藥，自己「在情慾高漲時，急流勇退」；楊正中則說，他天天在外奔波，人生有上車就有下車，如今他該下車交給下一代；李榮鴻與謝明源、邱素貞、李麗華也異口同聲說，致力做好選民服務，擔任好議員的角色，要交棒下一代。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播