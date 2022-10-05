台中10議員榮退 市長大讚是城市英雄

台中市議會為十位退休不參選連任的市議員舉辦榮退感言發表。（記者蘇金鳳攝）

2022/10/05 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議會昨天進行本屆最後一次大會，市議會為十位未繼續參選的市議員舉辦榮退感言，場面溫馨，讓市議會一改以往「劍拔弩張」氣氛，這十位市議員任期分別在十二至二十九年間，市長盧秀燕致詞表示，這些議員共同見證市政的推動，協助民眾解決難題，是城市英雄，最資深的何敏誠打趣說，權力宛如春藥，自己是「在情慾高漲時，急流勇退」，交棒給下一代。

今年市議員有高達十位市議員不再參選連任，其中九位交棒給第二代兒女繼續參選，一位交棒給助理，市議會昨天特安排榮退感言發表，並且由議長張清照、副議長顏莉敏及市長盧秀燕贈送禮品花束祝福。

十位市議員中，最資深是任職七屆二十九年的何敏誠，其次是六屆二十五年的楊正中，李榮鴻、段緯宇各五屆二十一年， 謝明源、李麗華、邱素貞則是四屆十七年，吳顯森、林汝洲、陳世凱各三屆十二年。

何敏誠表示，他擔任七屆市議員，選過議長及副議長，經歷過光榮時刻，他開玩笑說，權力是最好的春藥，自己「在情慾高漲時，急流勇退」；楊正中則說，他天天在外奔波，人生有上車就有下車，如今他該下車交給下一代；李榮鴻與謝明源、邱素貞、李麗華也異口同聲說，致力做好選民服務，擔任好議員的角色，要交棒下一代。

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