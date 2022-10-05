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    次世代疫苗 台中第2波到打率37％

    文心森林公園接種站提供莫德納、BNT的成人及幼兒劑、Novavax、高瑞等九種新冠疫苗及流感疫苗，疫苗排列很狀觀。（記者蔡淑媛攝）

    文心森林公園接種站提供莫德納、BNT的成人及幼兒劑、Novavax、高瑞等九種新冠疫苗及流感疫苗，疫苗排列很狀觀。（記者蔡淑媛攝）

    2022/10/05 05:30

    疫情處高原期 連兩週長者施打踴躍 超過7成是施打第5劑

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市昨日新增六千五百八十三例本土確診個案，較上週同期增加近七％，仍處於疫情高原期，針對莫德納次世代疫苗，台中市繼上週為七十五歲以上長者開設快打站後，前日與昨天再開快打站，為六十五歲以上長者接種，共六萬六千三百三十四人，到打率約卅七％，比上週更佳，另外，隨著防疫措施鬆綁，除了武漢肺炎確診增加，類流感等上呼吸道疾病也有增加趨勢。

    莫德納次世代疫苗施打踴躍，市府接連兩週分別為七十五歲及六十五歲以上長者開快打站，施打第三、四、五劑，超過七成都是施打第五劑，目前中市接種次世代計有十萬三千七百七十七劑，衛生局指出，十月三日中央疫情指揮中心再開放第二階段對象包括五十歲以上、十八歲以上因公務或外交、洽商等因工作需求需出國者等，中市疫苗準備充足，呼籲踴躍施打。

    流感疫苗 開打4天就達4.9萬劑

    至於流感疫苗，十月一日開打後，短短四天，中市流感疫苗已經施打四．九萬劑，昨天非假日也接種近九千劑，比去年更熱烈，衛生局提醒，除了校園集體接種，中市合約院所、衛生所及社區接種站、揪團接種等熱烈開打中。

    衛生局近期監測，類流感等上呼吸道疾病微幅增加，小兒科醫師施勝桓指出，近日民眾就醫數增加三倍以上，除一半是武漢肺炎確診，以及染疫後長新冠症狀之外，另有不明原因的發燒、咳嗽、腸胃炎與其他季節交替的感冒症狀，他提醒說，秋冬是上呼吸道疾病的好發季節，要戴緊口罩與打疫苗。

    武肺、流感兩種疫苗 可同時打

    衛生局也提醒，第三期台中市預約平台，已經開放預約接種新冠疫苗至五日，包括莫德納、BNT的成人及幼兒劑、Novavax、高瑞，另外，流感疫苗是不活化疫苗，也可與新冠疫苗同時接種，不影響疫苗的有效性或安全性，目前社區接種站、揪團接種及文心森林公園接種也可同時施打。

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